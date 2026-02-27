4p
Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Ukrajna számára most adódott egy kedvező alkalom a béke elérésére a jelenlegi időszak és az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások között – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform ukrán állami hírügynökség pénteken szemlézett.

Az államfő megerősítette, hogy kész személyesen találkozni és tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és mindent megtesz a béke elérése érdekében, ugyanakkor ismételten leszögezte, hogy Ukrajna nem adja fel területeit. Szerinte az Egyesült Államoknak megvan az ereje ahhoz, hogy véget vessen a háborúnak, de nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Moszkvára.

„Én valóban úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok még erősebb is, mint amilyennek saját magát gondolja. Ténylegesen képesek nyomást gyakorolni Putyinra. Meg tudják állítani ezt a háborút” – mondta.

Zelenszkij felszólította a washingtoni kormányzatot, hogy szigorítsa a szankciókat az orosz vezetés családtagjaival szemben, valamint biztosítson korszerűbb fegyvereket Ukrajnának, azzal érvelve, hogy csak a fokozott nyomás késztetheti Moszkvát arra, hogy komolyan vegye a tárgyalásokat.

Arra a kérdésre, mennyire áll közel Ukrajna a béke eléréséhez, az elnök azt válaszolta, hogy van egy „ablak” a jelenlegi időszak és az amerikai félidős választások között novemberben. „Most azt gondolom, hogy van esélyünk. A következő hónapok függvénye az, hogy lesz-e esélyünk őszig befejezni a háborút” - jelentette ki.

Az újságíró azt is megkérdezte Zelenszkijtől, hogy Ukrajna képes lesz-e győzni a háborúban.

„Ez attól függ, mit értenek az emberek győzelem alatt. Először is, az összes, Oroszország által megszállt terület visszaszerzése a mai helyzetben rendkívül nehéz, és túl nagy emberi veszteségekkel járna. De a jó hír az, hogy Oroszország sem képes győzelemre a harctéren. Tehát ők nem győznek, mi pedig nem veszítünk” – válaszolta.

A Donyeck megyei Szlovjanszk és Kramatorszk városok feladására vonatkozó kérdésre az elnök úgy felelt: Kijev számára ez az eshetőség már biztosan túlmegy az elfogadhatóság határán.

„Ez a mi területünk, és számomra hihetetlenül furcsa, miért kellene visszavonulnunk a saját területünkről? Ha kivonulnánk például Szlovjanszkból, abban a pillanatban a most ott tartózkodó 200 ezer ember orosz megszállás alá kerülne. Ki mondta Oroszországnak, hogy ezek az emberek készek oroszokká válni? Ha pedig nem akarnak, akkor megölik őket, vagy a frontra kényszerítik, vagy börtönbe küldik őket” - hangsúlyozta.

Az ukrán elnök irodája pénteken arról tájékoztatott az X-en, hogy Zelenszkij telefonon beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán államfő meghívta a szlovák kormányfőt Ukrajnába, ahol „minden kérdést megvitathatnak”.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter arról számolt be, hogy az orosz Starlink-terminálok jelének lekapcsolása következtében a valós idejű videóátvitel lehetősége 11-szeresére csökkent. Hangsúlyozta, hogy az Elon Muskkal, valamint a SpaceX-szel kötött ukrán megállapodásokat követően gyakorlatilag teljesen elvágták az orosz csapatokat a Starlink ukrajnai használatának lehetőségétől.

Az Ukrajnát támogató országok úgynevezett Ramstein-találkozóján – amelyet ezen a héten Brüsszelben tartottak meg – a miniszter szavai szerint Kijev „történelmi támogatási költségvetést” kapott a partnerektől.

„Megváltoztattuk a partnerekkel való együttműködés megközelítését. A Ramsteinen bemutattuk a háborús tervünket, majd azokat a projekteket és műveleteket, amelyeket végre kell hajtani. Elmagyaráztuk az összefüggéseket, és azt is, hogy mit nyernek ezzel a partnerek. Jó példa, hogy forrásokat vontunk be drónos rohamalakulatokra, a dandárok drónokkal való ellátásához szükséges alapminimum biztosítására, operatív mélységben alkalmazható drónokra, valamint további Patriot PAC-3 rakétákra a légvédelem számára európai partnereinktől” – sorolta a tárcavezető.

