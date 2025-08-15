Zelenszkij az alaszkai csúcs előtt: „Számítunk Amerikára”

„Valóban nagy a tét. A lényeg, hogy ennek a találkozónak valódi utat kell nyitnia egy igazságos béke és az érdemi vita felé trilaterális formátumban, Ukrajna, az Egyesült Államok és az orosz fél részvételével. Itt az idő befejezni a háborút, az ehhez szükséges lépéseket Oroszországnak kell megtennie. Számítunk Amerikára. Mint mindig, készek vagyunk a lehető leghatékonyabban dolgozni”, írta Volodimir Zelenszkij az X-en péntek délután.

Az ukrán elnök azt is közölte, hogy erősítést küld Kelet-Ukrajnába az orosz előrenyomulás megállítására Donbászban, illetve Zaporizzsja régióban. Ez két olyan terület, amelyről várhatóan sok szó esik majd a Trump-Putyin csúcson.

Az amerikai és az orosz elnök európai idő szerint péntek este tárgyal majd Alaszkában. Trump és Putyin is úton van már a helyszínre.

Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán elutazása előtt azt írta: “Nagy a tét”. Erre utalt vissza bejegyzésében Zelenszkij.