Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

Zelenszkij a német pénzügyminiszter, Friedrich Merz mellett nyilatkozva egy berlini sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „pragmatikus” és „baráti” kapcsolatokra számít az új magyar kormánnyal – ez éles ellentétben áll a vele ellenséges Orbán-kormányzattal.

„Biztos vagyok benne, hogy együtt fogunk működni Magyarországgal” – mondta, és reményét fejezte ki, hogy Ukrajna képes lesz „kapcsolatokat építeni” az új kormánnyal az „együttműködés” és az „egymás iránti tisztelet” alapján.

„A választások, amikor a magyar nép döntött, április 12-én, vasárnap voltak. Ukrajnában ezen a napon ünnepeltük a húsvétot, a fény győzelmét a sötétség felett. Szerintem ez nagyon szimbolikus ” – mondta.

(The Guardian)

Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.  

Magas rangú vendég fogadta el Magyar Péter meghívását

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre.

Tovább támadta az éjszaka Oroszország Ukrajnát, lakóházakra lőttek rakétákat

Az orosz hadsereg négy irányított légi rakétával 129 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok közel 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásokban legalább egy ember megsebesült, kikötői infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg Izmailban, valamint lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

JD Vance: tisztában voltak vele, hogy Orbán Viktornak komoly esélye van a vereségre

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.  

Ki a keresztapa? – Orbán Viktor szövetségese visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett.

További kőolajtartalékokat szabadíthatnak fel az iráni konfliktus miatt

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel – közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Andrej Babis cseh kormányfő levélben invitálta meg a választásokon győztes Tisza Párt elnökét.

Elkezdődött Trump blokádja

Életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád hétfőn – közölte Donald Trump.

J. D. Vance-nek is van aggódnivalója Magyar Péter győzelme miatt?

Az Egyesült Államokat is felkavarhatja a Tisza győzelme.

