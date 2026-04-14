Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Zelenszkij a német pénzügyminiszter, Friedrich Merz mellett nyilatkozva egy berlini sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „pragmatikus” és „baráti” kapcsolatokra számít az új magyar kormánnyal – ez éles ellentétben áll a vele ellenséges Orbán-kormányzattal.

„Biztos vagyok benne, hogy együtt fogunk működni Magyarországgal” – mondta, és reményét fejezte ki, hogy Ukrajna képes lesz „kapcsolatokat építeni” az új kormánnyal az „együttműködés” és az „egymás iránti tisztelet” alapján.

„A választások, amikor a magyar nép döntött, április 12-én, vasárnap voltak. Ukrajnában ezen a napon ünnepeltük a húsvétot, a fény győzelmét a sötétség felett. Szerintem ez nagyon szimbolikus ” – mondta.

(The Guardian)