Zelenszkij: Az USA-ban folytatjuk a tárgyalást Oroszországgal a háború lezárásáról

Újabb tárgyalási fordulót tartanak Oroszországgal a háború befejezésével kapcsolatban jövő héten az Egyesült Államokban – idézi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavait az MTI. A következő tárgyalási fordulót keddre vagy szerdára tervezik, bár jelenleg még nem világos, hogy Oroszország elfogadja-e helyszínnek az Egyesült Államokat.

Az az amerikai javaslat szerepel a napirenden, amely szerint egy szabad gazdasági övezetet mint biztonsági zónát hoznának létre a donyecki régióban. Zelenszkij viszont elmondta, hogy az ukrán és az orosz fél is szkeptikus ezzel a javaslattal kapcsolatban. A megállapodás szerint a következő tárgyaláson visszatérnek erre a kérdésre. Hozzátette, hogy a pufferzóna ellenőrzésének kérdésében az Egyesült Államoknak tisztáznia kell a pozícióját, mert szerinte a területet Ukrajának kell irányítani.

Az államfő elmondta azt is, hogy a Trump-kormányzat azt szeretné, ha az összes dokumentumot egyszerre írnák alá. A békemegállapodást viszont Ukrajnának parlamenti vagy népszavazással kell jóváhagynia.

„Bármilyen tűzszünethez szükség van arra, hogy betartását az Egyesült Államok részvételével ellenőrizzék. Egyetértés van abban, hogy legyen ellenőrzés, de az is világos, hogy további munkára van szükség a megfogalmazások és a részletek kidolgozásában” – mondta Zelenszkij.