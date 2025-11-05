3p
Zelenszkij Brüsszelben: Orbán Viktor valójában Oroszországot támogatja

A magyar kormányfő sem maradt adós a válasszal.

„Zelenszkij elnök ma egy brüsszeli konferencián változatos vádakkal támadta újra Magyarországot és a magyar kormányt. Nézzük hát a tényeket” – vezette fel Orbán Viktor az egyik Facebook-posztját.  A miniszterelnöknek az volt a baja, hogy Volodimir Zelenszkij kedden Brüsszelben arról beszélt, hogy Orbán, ha már nem támogatja Ukrajnát, akkor legalább ne akadályozza az ország uniós integrációját – olvasható a hvg.hu összefoglalójában.

Az ukrán elnök azt is kifejtette, hogy jelenleg nem tud semmit sem adni Orbán Viktornak, ellenben Orbán adhatna valamit a jelenleg egész Európát Oroszország ellenében védelmező Ukrajnának. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy Orbán az ukrán integráció blokkolásával valójában Oroszországot támogatja.

Nem változik az álláspont
Fotó: Facebook

„Vezetőkként nincs jogunk ahhoz, hogy kizárólag magunkra és a következő választásokon elérendő eredményeinkre gondoljunk, mivel ez csupán egy pillanatot jelent a népeink történelmében. A legfontosabb, hogy ne veszítsük el a jószomszédi kapcsolatot” – mondta Zelenszkij. 

Zelenszkij kritikájára Orbán azzal válaszolt, hogy felsorolta, hogy Magyarország mennyi mindenben támogatta már eddig is Ukrajnát. Három ukrán iskola működik az országban, sebesült katonákat és gyerekeket ápolnak magyar kórházakban, több tízezer ukrán gyereket táboroztatunk Magyarországon és mindent összevetve 200 millió euró értékben biztosítottunk humanitárius segélyt Ukrajnának.           

Ezen felül Orbán azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy minden uniós támogatásban benne van Magyarország pénze is. 

Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény

– írta.

Orbán szerint Magyarország semmivel sem tartozik Ukrajnának, mivel Ukrajna senkitől és semmitől nem védelmezi Magyarországot.

„Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja” – írta.

Ezek után arról írt a miniszterelnök, hogy minden uniós tagállamnak szuverén joga támogatni vagy elutasítani egy új tag felvételét. „Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába” – írta.

Az a miniszterelnököt láthatóan nem zavarta, hogy míg Volodimir Zelenszkij következetesen Orbán Viktorról és nem Magyarországról beszélt, addig ő a kritikákat Magyarország nevében igyekezett visszautasítani – szól a hvg.hu cikke.

Döntött a kormány: sokáig maradnak Irakban a magyar katonák

Terrorizmus ellen küzdelem.

Zohran Mamdanit választották New York polgármesterévé

A republikánus jelöltnek esélye sem volt.

Az EU 2030-ig új tagokat vehet fel – közölte az EU külügyi főképviselője

Kaja Kallas újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy további országok – köztük Montenegró, Albánia és Ukrajna – is csatlakozhatnak a jelenlegi 27 tagú unióhoz.

Közeleg a tél Gázába – éheznek és fáznak majd?

A tűzszünet kihirdetése után közel négy héttel továbbra is túl kevés segély jut el Gázába – közölték kedden humanitárius szervezetek. Az éhínség továbbra is sújtja a térséget a tél közeledtével, miközben az elhasználódott sátrak kezdenek szétszakadni Izrael pusztító, két éve tartó hadjárata után.

Dick Cheney itt védelmi miniszterként

Eltávozott a korábbi amerikai alelnök, „Darth Vader” Dick Cheney

Több amerikai elnök alatt is szolgált, Richard Nixon elnöktől George W. Bushig, de elsősorban a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni időszak kulcsszereplőjeként marad emlékezetes.

Donald Trump

Megszólalt Trump, ennek nagyon nem fog örülni Zelenszkij

Donald Trump továbbra sem tervezi, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk-rakétákat bocsásson Ukrajna rendelkezésére.

III. Károlyt is elborzasztotta a vonaton történt késes merénylet

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Négy frontszakaszon törtek előre az oroszok, Putyin ünnepel

Orosz előrenyomulásról, valamint visszavert ukrán kitörési és felmentési kísérletekről számolt be a Harkiv megyei Kupjanszk, valamint a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) térségéből vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt

Az összes többi EU-tagállam részvétet nyilvánított. 

Újabb részleteket árultak el Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról

Gazdasági, hadiipari és energetikai kérdések is napirendre kerülhetnek.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

