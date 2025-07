Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az egyébként sem könnyű helyzetet most maga az ukrán hatalom, maga Volodimir Zelenszkij destabilizálja, ami nem segíti Ukrajna túlélését -

Bendarzsevszkij szerint az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) az elmúlt 10 év legfontosabb vívmányai közé tartoztak. Ezeket a reformokat az EU és USA is erőltette Ukrajnában, és kvázi a nyugati integráció feltételeként szabták meg. Na mármost pont ezeket – az elmúlt 10 év legfontosabb, szimbolikus reformjait – húzza most át Zelenszkij, és szünteti meg a független korrupcióellenes szervek függetlenségét – írja a szakértő.

Több száz ukrán vonult utcára kedden, miután a parlament elfogadta azt a törvényt, amely bírálói szerint aláássa a kulcsfontosságú korrupcióellenes intézmények függetlenségét az országban. A döntés komoly felháborodást váltott ki az EU-ban is, és alááshatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit is.

