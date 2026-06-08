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Külpolitika Friedrich Merz Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Nagy-Britannia Orosz-ukrán konfliktus

Zelenszkij egy kis győzelmet sem adna Putyinnak

mfor.hu

Londonból üzent a hajlandók koalíciója.

Azonnali és teljeskörű tűzszünetre szólították fel Vlagyimir Putyin orosz elnököt az ukrajnai háborúról rendezett vasárnapi négyoldalú londoni csúcstalálkozó résztvevői.

A Downing Streeten tartott, éjszakába nyúló tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3-csoportként fellépő Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői – a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár –, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vett részt.

A találkozóról kiadott közös közlemény szerint a résztvevők sürgős feladatként jelölték ki a légi elfogórendszerek gyártásának felfuttatását, valamint a ballisztikus rakéták elhárítására képes rakétarendszerek és a mélységi csapásmérésre alkalmas eszközök közös kifejlesztését.

A négy vezető a londoni miniszterelnöki hivatalban tartott csúcstalálkozón leszögezte, hogy az igazságos és tartós ukrajnai béke első feltétele a hadműveletek befejezése, és ennek érdekében felszólították Vlagyimir Putyin orosz elnököt a haladéktalan, teljeskörű tűzszünet érvénybe léptetésére.

A feltételek közé tartozik a tanácskozáson elfogadott állásfoglalás szerint annak rögzítése, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erő alkalmazásával megváltoztatni.

A csúcstalálkozó résztvevői szerint maradéktalanul tiszteletben kell tartani Ukrajna ahhoz fűződő szuverén jogát, hogy maga választhassa meg saját biztonságának szavatolási módját, és azt, hogy milyen szövetségi rendszerekhez csatlakozzon.

A közös közlemény szerint Ukrajnának robusztus és jogilag kötelező erejű biztonsági garanciákat kell biztosítani a tűzszünet életbe lépése után, beleértve az Ukrajna támogatására kész országok koalíciója által tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force – Ukraine, MNFU) telepítését is.

A kommüniké rögzítette azt is, hogy a nemzetközi szankciók keretében befagyasztott orosz vagyoneszközök zárlata mindaddig érvényben marad, amíg Oroszország véget nem vet ukrajnai agressziójának, és amíg nem fizet kártérítést a háború okozta károkért.

A londoni csúcstalálkozó résztvevői leszögezték, hogy bármilyen megállapodás szülessen az ukrajnai rendezésről, az egyezménynek rögzítenie kell Európa biztonsági érdekeinek védelmét is. A rendezési tárgyalások azon elemeihez, amelyek az Európai Unióhoz és a NATO-hoz kötődnek, az EU és az atlanti szövetség tagjainak beleegyezése is szükséges – áll a londoni csúcstalálkozóról kiadott közös közleményben.

Az állásfoglalás szerint az E3-országok vezetői támogatták Zelenszkij javaslatát Ukrajna és Oroszország közvetlen párbeszédének elkezdésére, hangsúlyozva, hogy Európa és az Egyesült Államok aktív részvételére is szükség van.

A csúcstalálkozó előtt az ukrán elnök a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva leszögezte, hogy a béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak. Úgy fogalmazott: Ukrajna

„nem adja meg ezt a győzelmet” Putyinnak.

Volodimir Zelenszkij a Sky News-interjúban ugyanakkor kijelentette: a tűzszünet érdekében hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak „befagyasztására”, mivel ez a fegyvernyugvás elérésének leggyorsabb módja.

Az ukrán elnök – Kijev részéről hivatalosan először – megerősítette, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember – az angol első osztályban, a Premier League-ben játszó Chelsea futballklub volt tulajdonosa, aki ellen a nyugati hatalmak jelentős pénzügyi szankciókat tartanak érvényben Putyinhoz fűződő kapcsolatai miatt – az utóbbi napokban közvetítő szerepet vállalt közte és az orosz államfő között.

(MTI)

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Lebombázott ukrán ház.

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

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