2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Külpolitika Háború

Zelenszkij egyelőre nem tárgyal Trumppal

mfor.hu

Érzékelni az optimizmust a Fehér Házban

A Fehér Ház egyelőre nem tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásával, de a helyzet gyorsan változhat – jelentette ki az amerikai elnöki hivatal szóvivője hétfőn. Karoline Leavitt helyi idő szerint a délutáni órákban fehér házi tudósítók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a genfi amerikai-ukrán egyeztetés után érzékelni az optimizmust a Fehér Házban. Hozzátette, hosszan beszélt a történtekről Marco Rubio külügyminiszterrel, elnöki nemzetbiztonsági tanácsadóval.

Beszámolt arról, hogy a Marco Rubio vezette delegáció a svájci tárgyalások során az ukrán féllel pontról pontra átnézte a 28 pontos amerikai béketervet, és a pontok„túlnyomó többségéről” megegyezés született. Hangsúlyozta, hogy a dokumentum megszövegezéséhez az ukrán fél is hozzájárult javaslataival. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy a továbblépéshez az összes pontban megegyezésre van szükség, majd a háborúban álló másik fél, Oroszország egyetértésére is.

Karoline Leavitt a békemegállapodás elfogadásának határidejéről annyit mondott, hogy a háború lezárása sürgető. Megismételte, hogy az amerikai elnök az öldöklés végét akarja látni, amilyen hamar csak lehet. Az elnöki szóvivő a „valóságtól legtávolabb állónak” nevezte azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az amerikai kormányzat a háborúban álló két fél közül az egyiknek kedvezne. Hangsúlyozta, hogy az adminisztráció egyenlő módon bocsátkozik párbeszédbe Ukrajnával és Oroszországgal.

Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a közel-keleti békemegállapodást is sokan kétkedve fogadták, ennek ellenére sikerült létrehozni a megegyezést.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Miféle béke? Kijevet lőtték az oroszok

Az energetikai infrastruktúrát érte a támadás.

Fontos változás történt Gázában

Fontos változás történt Gázában

Öt hónapos működés után hétfőn bejelentette működésének befejezését a Gázai övezetben a Gázai Humanitárius Alapítvány (GHF).

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Mi történik? Hirtelen hatalmas lett a barátság Ukrajna és Trumpék között

Trump és Zelenszkij dönthet a béketervről, Ukrajna mindennel nagyon elégedett. A Fehér Ház szerint így állnak a dolgok a béke ügyében.

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Saját 28 ponttal kontráz Európa – átírnák egy kicsit a békefeltételeket

Az európai vezetők javaslata.

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Szijjártó Péter Brüsszelbe megy, és megmondja a magáét

Videót tett közzé a miniszter a repülőtérről.

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Még egy kis idő, és összejön az orosz-ukrán béke?

Marco Rubio szerint igen.

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Trump: Az ukrán vezetés hálátlan

Genfben bizakodó a korábbi ukrán védelmi miniszter, Donald Trump viszont dühös posztban reagált a béketárgyalások alakulására. Az amerikai elnök szerint az ukrán vezetés hálátlan.

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Személyes találkozón zárhatja le a háborút Zelenszkij és Trump

Egy amerikai tisztviselő beszélt erről a Reutersnek a genfi béketárgyaláson. A konferencia vasárnap délután is tart, az amerikai külügyminiszter mellett Steve Witkoff különmegbízott, és a hadügyekért felelős államtitkár is a helyszínen van.

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az EU is helyet kap a vasárnapi béketárgyalás asztalánál

Az Európai Bizottság kabinetvezetője, Björn Seibert, és az Európai Tanács elnökének tanácsadója, Pedro Lourtie is ott lesz Svájcban. 

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Megjött Brüsszel válasza Trump 28 pontos béketervére

Ursula von der Leyen szerint az amerikai javaslatcsomag további munkálatokat igényel.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168