Zelenszkij elárulta, tényleg igaz a kiszivárgott találkozó híre

Volodimir Zelenszkij megerősítette az általunk is megírt sajtóértesüléseket, miszerint vasárnap találkozik amerikai kollégájával – a találkozó helyszíne feltehetőleg Trump mar-a-lagó-i birtoka lesz.
Az ukrán vezető azzal a reménnyel érkezik az Egyesült Államokba, hogy területi kérdésekről és biztonsági garanciákról egyeztessen Trumppal, ezzel is közelebb jutva az orosz-ukrán háború lezárásához. Úgy fogalmazott:
a találkozó célja kifejezetten az, hogy véglegesítsük a részleteket, amennyire csak lehetséges jelenleg.