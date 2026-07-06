Zelenszkij előre tudta: robbanások egész sorával folytatódott a vérontás

Tucatnyi obbanás rázta meg az ukrán fővárost, Kijevet hétfőre virradóra, miközben folytatódott az orosz erők nagyszabású támadása a város ellen. A támadás során ballisztikus és hiperszonikus rakéták tucatjait indították hullámokban. Vitalij Klicsko polgármester

tüzekről és anyagi károkról számolt be több kerületből.

Nem megerősített jelentések szerint

15 Iszkander és további hiperszonikus Cirkon rakéták csapódtak be az ukrán fővárosban.

Klicsko hozzátette, hogy a Podilszkij kerületben egy lakóépület részben megsemmisült, a felső emeleteken pedig többen is csapdába estek.

Már korábban jelezte

Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számított a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.