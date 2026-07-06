Zelenszkij előre tudta: robbanások egész sorával folytatódott a vérontás

Tucatnyi obbanás rázta meg az ukrán fővárost, Kijevet hétfőre virradóra, miközben folytatódott az orosz erők nagyszabású támadása a város ellen. A támadás során ballisztikus és hiperszonikus rakéták tucatjait indították hullámokban. Vitalij Klicsko polgármester
- tüzekről és anyagi károkról számolt be több kerületből.
Nem megerősített jelentések szerint
15 Iszkander és további hiperszonikus Cirkon rakéták csapódtak be az ukrán fővárosban.
Klicsko hozzátette, hogy a Podilszkij kerületben egy lakóépület részben megsemmisült, a felső emeleteken pedig többen is csapdába estek.
Már korábban jelezte
Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számított a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Vasárnapi Facebook-üzenetében az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett erre. A várt orosz csapásokra utalva azt írta, mindez teljességgel jellemző Vlagyimir Putyin orosz elnökre,
„közvetlenül az amerikai függetlenségi napot követően és az ankarai NATO-csúcsot megelőzően”.
Szerinte Oroszország egyszerűen még több vészt akar okozni és embereket ölni. (MTI/dpa/BBN)
Index képünk illusztráció egy korábbi kijevi esetről.