2p
Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij előre tudta: robbanások egész sorával folytatódott a vérontás

mfor.hu

Még Vitalij Klicsko is megszólalt az eset kapcsán.

Tucatnyi obbanás rázta meg az ukrán fővárost, Kijevet hétfőre virradóra, miközben folytatódott az orosz erők nagyszabású támadása a város ellen. A támadás során ballisztikus és hiperszonikus rakéták tucatjait indították hullámokban. Vitalij Klicsko polgármester

  • tüzekről és anyagi károkról számolt be több kerületből.

Nem megerősített jelentések szerint

15 Iszkander és további hiperszonikus Cirkon rakéták csapódtak be az ukrán fővárosban.

Klicsko hozzátette, hogy a Podilszkij kerületben egy lakóépület részben megsemmisült, a felső emeleteken pedig többen is csapdába estek.

Már korábban jelezte

Ukrajna elleni nagyszabású orosz támadásokra számított a július 7-8-i ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Vasárnapi Facebook-üzenetében az ukrán elnök a hírszerzés értesüléseire hivatkozva figyelmeztetett erre. A várt orosz csapásokra utalva azt írta, mindez teljességgel jellemző Vlagyimir Putyin orosz elnökre,

„közvetlenül az amerikai függetlenségi napot követően és az ankarai NATO-csúcsot megelőzően”.

Szerinte Oroszország egyszerűen még több vészt akar okozni és embereket ölni. (MTI/dpa/BBN)

Index képünk illusztráció egy korábbi kijevi esetről.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Könnyek közt Neymar, ahogy az angolok is, de ők örömükben – foci-vb

Egyre közelebb kerül néhány nagy esélyes az áhított kupához. Íme a friss részletek.

Szlovákia

A szlovákok nem kérnek a Magyar-módszerből

Továbbra is jár a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak az élethosszig tartó juttatás.

Megint egymásnak feszült az Európai Unió és az olajországok, a globális klímavédelem bánta

Megint egymásnak feszült az Európai Unió és az olajországok, a globális klímavédelem bánta

Csalódottan állhattak fel az asztaltól tavaly novemberben Brazíliában, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) kéthetes, 30. éghajlatváltozási konferenciája (COP30) után a klímaváltozás elleni fellépésről egyeztető országok (közel 200 állam és az Európai Unió, az Egyesült Államok nélkül) delegációi és szakminiszterei. Annak érdekében, hogy ez idén novemberben, a soron következő, törökországi klímacsúcson (COP31) ne így legyen, már javában zajlik a felkészülés. Eddig azonban meglehetősen vegyes eredményekkel.

Belerondítottak Trump ünneplésébe

Belerondítottak Trump ünneplésébe

A vihar miatt a tervezettnél később tudta elmondani az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójára írt beszédét.

Foci-vb: meggondolta magát a gép, brutális az előnye ennek a válogatottnak

Még jobban kilőttek az eddigi favorit esélyei. Spanyolország a kanyarban sincs.

Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

Őrjönghet Putyin: Zelenszkijék már a történelmi bástyáját ostromolják

Több mint 800 kilométerre az ukrán határtól történtek a fájdalmas események.

Foci-vb: Messiék szenvedését, és szó szerint ájult izgalmakat hoztak a pénteki meccsek

Foci-vb: Messiék szenvedését, és szó szerint ájult izgalmakat hoztak a pénteki meccsek

Szinte hihetetlen izgalmak voltak a pályán a legjobb 16 csapat közé tartó alakulatok között. 

Fontos bejelentést tettek a csehek a Magyar-kormányról

Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány – mondta Petr Macinka cseh külügyminiszter cseh újságíróknak pénteken Budapesten, miután tárgyalásokat folytatott Orbán Anita külügyminiszterrel.

Monaco

Férfinak maszkírozott ukrán nő robbanthatott Monacóban

Hétfő este robbantásos merénylet történt egy ukrán milliomos monacói lakása előtt, azonosították az elkövetőt.

Figyelmeztette az Egyesült Államok Lengyelországot: akár támadásra is készülhetnek Putyinék

Figyelmeztette az Egyesült Államok Lengyelországot: akár támadásra is készülhetnek Putyinék

Az Egyesült Államok arra figyelmeztette Varsót, hogy Oroszország fegyveres provokációra készülhet Lengyelország ellen, hogy próbára tegye a NATO felkészültségét.

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon

A weboldal és Facebook-oldal ma már édeskevés – így változik az online ügyfélszerzés a rendezvénypiacon (x)

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG