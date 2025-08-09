2p
Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

mfor.hu

Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteken találkoznak, az amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy Ukrajnának területeket kell átengednie az oroszoknak. Volodimir Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet – írja a Hvg.hu.

Szombaton reggel reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra, hogy európai idő szerint éjjel Donald Trump közölte: jövő pénteken, augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyinnal Alaszkában az ukrajnai háborúról tárgyalni. Trump azt írta, hogy területcseréről is szó lesz, amit nehéz máshogy értelmezni, minthogy Ukrajnának a fegyverszünetért cserébe területeket kell feladnia Oroszország javára. Az orosz haderő a Krímen kívül négy ukrán megyét tart megszállás, de korántsem teljes kontroll alatt: Herszont, Donyecket, Luhanszkot és Zaporizzsját.

Zelenszkij a Telegramon közzétett üzenetében azt nyilatkozta, hogy az olyan megállapodás, melyben Ukrajnának területi engedményeket kell tennie, valójában a „béke ellen irányul”. „Ennek a háborúnak véget kell vetni” – idézi Zelenszkijt a BBC. Az ukrán elnök ismét elmondta: ezt a háborút Oroszország kezdte, a végét is ők próbálják most elodázni, ez jelenleg a legnagyobb problémájuk. Zelenszkij kiemelte:

„Az Ukrajna nélkül meghozott döntések semmit sem fognak érni. Ezek halva született, kivitelezhetetlen döntések”.

Az ukrán elnök ismét állította: „ezt a háborút Ukrajna nélkül befejezni nem lehet”, ők azonban minden partnerükkel, így Donald Trumppal is készen állnak az együttműködésre.

CBS arról számolt be, hogy a Fehér Ház arról győzködte az európai vezetőket, hogy fogadjanak el egy olyan megállapodást, mellyel Ukrajna a teljes Donbaszt, valamint Herszont és Zaporizzsját is feladná. A Krímről itt már szó sem esett. Zelenszkij évek óta kategorikusan utasít el minden olyan rendezési kísérletet, mely ukrán területek elvesztésével, feladásával járna.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump letérdel Putyinnal a csúcson

Trump letérdel Putyinnak a csúcson

Moszkva szinte minden követelését elfogadná az amerikai elnök a hírforrások szerint. 

Alaszkában lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Alaszkában lesz a Trump-Putyin csúcstalálkozó

Alaszkában tartják Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját augusztus 15-én, pénteken. Ezt az amerikai elnök jelentette be Truth Social közösségi oldalán pénteken.

Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Rácz András szerint Putyinék az időt húzzák

Az orosz javaslat csak időnyerésre szolgál.

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Fox News: Trump-Putyin találkozó helyszíne lehet Magyarország?

Egyelőre még nincs döntés a kérdésben.

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

Nagyon érik a Trump-Putyin találkozó

Nem kell hozzá Zelenszkij ukrán elnök.

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

Elfogadták Gáza megszállásának tervét

Cél a Hamász leszerelése.

Putyin megmondta, hol találkozna Trumppal

Baráti helyszínen. 

Hivatalos Trump és Putyin találkozni fognak

Hivatalos: Trump és Putyin találkozni fognak

Megállapodott Oroszország és az Egyesült Államok arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozni fog a közeljövőben – jelentette be Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója csütörtökön Moszkvában.

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Durva vámok jöhetnek a chipekre és félvezetőkre

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezető chipekre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt

Donald Trump amerikai elnök büntetővámot vezet be Indiával szemben az oroszországi kőolajbeszerzések miatt – az erről szóló elnöki rendeletet szerdán tett közzé a Fehér Ház.

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja

Új korszak a lakásépítésben: a 3 százalékos hitel lehetősége az otthonteremtés fordulópontja (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168