Zelenszkij eltökélt: nem ad át területeket Oroszországnak

Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteken találkoznak, az amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy Ukrajnának területeket kell átengednie az oroszoknak. Volodimir Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet – írja a Hvg.hu.

Szombaton reggel reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra, hogy európai idő szerint éjjel Donald Trump közölte: jövő pénteken, augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyinnal Alaszkában az ukrajnai háborúról tárgyalni. Trump azt írta, hogy területcseréről is szó lesz, amit nehéz máshogy értelmezni, minthogy Ukrajnának a fegyverszünetért cserébe területeket kell feladnia Oroszország javára. Az orosz haderő a Krímen kívül négy ukrán megyét tart megszállás, de korántsem teljes kontroll alatt: Herszont, Donyecket, Luhanszkot és Zaporizzsját.

Zelenszkij a Telegramon közzétett üzenetében azt nyilatkozta, hogy az olyan megállapodás, melyben Ukrajnának területi engedményeket kell tennie, valójában a „béke ellen irányul”. „Ennek a háborúnak véget kell vetni” – idézi Zelenszkijt a BBC. Az ukrán elnök ismét elmondta: ezt a háborút Oroszország kezdte, a végét is ők próbálják most elodázni, ez jelenleg a legnagyobb problémájuk. Zelenszkij kiemelte:

„Az Ukrajna nélkül meghozott döntések semmit sem fognak érni. Ezek halva született, kivitelezhetetlen döntések”.

Az ukrán elnök ismét állította: „ezt a háborút Ukrajna nélkül befejezni nem lehet”, ők azonban minden partnerükkel, így Donald Trumppal is készen állnak az együttműködésre.

A CBS arról számolt be, hogy a Fehér Ház arról győzködte az európai vezetőket, hogy fogadjanak el egy olyan megállapodást, mellyel Ukrajna a teljes Donbaszt, valamint Herszont és Zaporizzsját is feladná. A Krímről itt már szó sem esett. Zelenszkij évek óta kategorikusan utasít el minden olyan rendezési kísérletet, mely ukrán területek elvesztésével, feladásával járna.