Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Ukrajna

Zelenszkij és a dán miniszterelnök is Orbán Viktort emlegette az EPC-csúcson

mfor.hu

A koppenhágai találkozón arról beszélt az ukrán elnök: Orbán azért blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását, mert kampányol.

„Orbán Viktor azért blokkolja Ukrajna európai integrációját, mert országában választási kampány zajlik” – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPC) koppenhágai találkozóján beszélt erről, és hozzátette: senki nem tudja megakadályozni az ország Európai Unióhoz való közeledését.

Zelenszkij azt is elmondta, hogy Oroszország sok mindent tervezett erre az évre, de messze nem ért el sokat, emellett sok hibát is vét. Az ukrán elnök felszólította az európai országok vezetőit, hogy mondjanak le az olajkereskedelemről Oroszországgal.

A házigazda Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen szerint nem lehet arany középutat találni Orbán Viktor elképzelése és Ukrajna uniós csatlakozása között. 

„Nem engedem, hogy egyetlen ország, és főként nem Orbán Viktor dönthessen egész Európa jövőjéről” – idézi Frederiksen szavait az MTI.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Nobel-békedíjra jelölik a Gulyás Gergely által betiltatott ukrán lapot

Eerik-Niiles Kross észt parlamenti képviselő és volt hírszerzési vezető Nobel-békedíjra jelölte az Ukrainszka Pravdát.

Megint ott ólálkodtak gyanús drónok, ahol nem kellett volna

Megint ott ólálkodtak gyanús drónok, ahol nem kellett volna

Vizsgálódnak a belgák.

Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Az orosz titkosszolgálat beszervezett egy lengyelországban élő ukrán állampolgárt, ő áshatta el a robbanóanyagot. Az autópálya mellett is hagyott két dobozt, ezeket egyelőre nem találják.

Putyin megfenyegette Európát

Putyin megfenyegette Európát

Az orosz elnök szerint meggyőző választ fognak adni Európa militarizálódására.

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

Fontos találkozóra várják Orbán Viktort és a Molt

Mérsékelné a retirokát a horvát kormányfő.

Izrael kiutasítja Greta Thunbergéket

Izrael kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az Izrael-ellenes gázai flottilla aktivistáit – közölte az izraeli külügyminisztérium arról a nemzetközi hajórajról, amely az izraeli tengeri biztonsági területre behatolva segélyt akar szállítani a Gázai övezetbe.

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Orosz olaj: a G7 Magyarországot is célba veheti

Összehangolt lépésekre készülnek.

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Történelmi leállás után tömeges elbocsátásokba kezd az amerikai kormány

Kevés jel utal a kompromisszumra.

Izrael őrizetbe vette Izrael Greta Thunberget

Izrael őrizetbe vette Greta Thunberget

Kritikus zónához ért az aktivista segélyflottája.

Orosz támadás előzte meg a mai EU-csúcsot

Orosz támadás előzte meg a mai EU-csúcsot

Orosz támadások lángba borították Harkiv legnagyobb piacát, 31-en megsérültek Dnyipróban.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168