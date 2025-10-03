Zelenszkij és a dán miniszterelnök is Orbán Viktort emlegette az EPC-csúcson

„Orbán Viktor azért blokkolja Ukrajna európai integrációját, mert országában választási kampány zajlik” – mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPC) koppenhágai találkozóján beszélt erről, és hozzátette: senki nem tudja megakadályozni az ország Európai Unióhoz való közeledését.

Zelenszkij azt is elmondta, hogy Oroszország sok mindent tervezett erre az évre, de messze nem ért el sokat, emellett sok hibát is vét. Az ukrán elnök felszólította az európai országok vezetőit, hogy mondjanak le az olajkereskedelemről Oroszországgal.

A házigazda Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen szerint nem lehet arany középutat találni Orbán Viktor elképzelése és Ukrajna uniós csatlakozása között.

„Nem engedem, hogy egyetlen ország, és főként nem Orbán Viktor dönthessen egész Európa jövőjéről” – idézi Frederiksen szavait az MTI.