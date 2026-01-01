Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij újévi beszédében azt mondta, hogy az Oroszországgal folytatott háború befejezésére irányuló békemegállapodás „90 százalékban kész”. Hozzátette: a közel négyéves konfliktust lezáró megállapodás fennmaradó 10 százaléka „meghatározza a béke, Ukrajna és Európa sorsát” – számol be róla a BBC.

Saját újévi beszédében Vlagyimir Putyin, az orosz elnök a csapatainak címezve azt mondta, hogy „hiszünk bennetek és a győzelmünkben”.

Korábban, szerdán Moszkva azt állította, hogy Ukrajna drónokkal próbálta megtámadni Vlagyimir Putyin északnyugat-oroszországi rezidenciáját. A Kreml közölte, hogy az incidens miatt felülvizsgálja álláspontját a folyamatban lévő béketárgyalásokkal kapcsolatban. Mostanra viszont úgy tűnik, inkább csak orosz cselszövésről lehetett szó, erről bővebben ebben a cikkben írtunk:

Erre utalnak Kaja Kallasnak, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének szavai is, aki a moszkvai állításokat „szándékos figyelemelterelésnek” és a béke folyamatának megakasztására tett kísérletnek nevezte.

20 perces újévi beszédében Zelenszkij azt mondta, hogy Ukrajna nem akar békét „bármilyen áron”, hozzátéve, hogy „a háború végét akarjuk – nem Ukrajna végét”.

Elmondta, hogy az ukrán visszavonulás a Donbasz régióból azt jelentené, hogy „minden véget ér”, utalva Oroszország követelésére, ami szerint Moszkvának mindenképp teljes irányítást kell szereznie az iparilag fontos terület felett.

Jelenleg Moszkva a Donyeck régió kb. 75 százalékát, valamint a szomszédos Luhanszk régió kb. 99 százalékát ellenőrzi. A két területet összefoglalóan Donbasznak nevezik.

Beszédében Zelenszkij köszönetet mondott azoknak a vezetőknek, akik támogatták Ukrajnát, de hozzátette: „a szándékoknak biztonsági garanciákká kell válniuk, ezért ratifikálni kell őket”.

„A gyenge megállapodások aláírása csak táplálja a háborút” – tette hozzá Zelenszkij. „Vagy a világ megállítja Oroszország háborúját, vagy Oroszország a világot viszi bele a háborújába.”

Putyin újévi beszéde jóval rövidebb volt

Ami az Ukrajnában zajló háborút illeti, amelyet Moszkva „különleges katonai műveletként” ír le, Putyin azt mondta: „arra törekszünk, hogy örömet és melegséget nyújtsunk azoknak, akik támogatásra szorulnak, és természetesen szóban és tettben is kiálljunk hőseink – a különleges katonai művelet résztvevői – mellett.”

Külön üzenetében Észak-Korea vezetője, Kim Dzsong Un dicsérte a „legyőzhetetlen szövetséget” Phenjan és Moszkva között, és magasztalta az „idegen földeken harcoló” katonákat is.

Dél-koreai tisztviselők szerint Észak-Korea több ezer katonát, rakétákat és nagy hatótávolságú fegyvereket küldött 2022 feburár 24-e óta Ukrajnába, hogy segítséget nyújtson Oroszországnak az inváziójában.

Gyorsítaná a tárgyalásokat az ukrán elnök

Visszatérve az ukrán elnökhöz. Volodimir Zelenszkij kifejezte a béketárgyalások felgyorsításának vágyát még ebben a hónapban, az Egyesült Államok és európai tisztviselők részvételével.

Emmanuel Macron, Franciaország elnöke elmondta, hogy az európai államok és szövetségeseik, akik január 6-án Párizsban találkoznak, „konkrét elkötelezettségeket tesznek Ukrajna védelme és egy igazságos, tartós béke biztosítása érdekében az egész európai kontinensen”.

Szerdán Trump tanácsadói tárgyalásokat folytattak Zelenszkijjel, valamint az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival az ukrajnai háború befejezéséről.

Az Egyesült Államok különleges megbízottja, Steve Witkoff elmondta, hogy a biztonsági garanciák megerősítéséről és a jövőbeli, a háború elkerülésére szolgáló mechanizmusok kidolgozásáról tárgyaltak, és tárgyalnak folyamatosan.