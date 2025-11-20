2p

Zelenszkij és Trump napokon belül tárgyalhat a béketervről?

A napokban beszélne Trumppal.

Zelenszkij belátható időn belül tárgyalna Trumppal a béketerv lehetőségeiről. A Reuters friss értesülése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra számít, hogy a következő napokban egyeztetni fog Donald Trump amerikai elnökkel a békekötés diplomáciai lehetőségeiről – közölte az elnöki hivatal.

A hírügynökség szerint az Egyesült Államok és Ukrajna közösen dolgozik majd a béketerven, miután Kijev meghatározza annak alapelveit.

Különös kontraszt

A Guardian cikkében írt arról, hogy míg Zelenszkij békülékeny hangulatban reagált a Trump-féle tervre, addig kijevi tisztségviselők rendkívül élesen kritizálták az új amerikai-orosz békejavaslatot.

Ukrajnai tisztviselők szerint ez „provokáció”, amelynek célja, hogy megossza és „dezorientálja” Ukrajna szövetségeseit. Az ukrán vélemény szerint a dokumentum gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját és szuverenitásának felszámolását jelentené, míg egy, a lapnak névtelenül nyilatkozó nyugati diplomata szerint Moszkva az ukrán belpolitikai válságot próbálja kihasználni. „Úgy tűnik, Dmitrijev most dobta be ezt a tervet, amikor Zelenszkij gyenge helyzetben van. Az oroszok jók abban, hogy kihasználják az ilyen alkalmakat” – mondta. „Pont olyan, mint bármelyik orosz béketerv. Nem hiszem, hogy Ukrajna elfogadná.”

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Ezt a békét sem Ukrajna, se Európa nem fogja elfogadni, véli Rácz András

Jogilag és technikailag is gyenge szöveg a 28 pontos béketerv.

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

Nagyot mondott az orosz vezérkari főnök az ukránok szerint

Valerij Geraszimov azt közölte Vlagyimir Putyin elnökkel csütörtökön, hogy az orosz erők elfoglalták az északkelet-ukrajnai Kupjanszk városát, de az ukrán hadsereg tagadta ezt.

Zelenszkijt is beavathatják ma a titkos amerikai-orosz béketervbe

Zelenszkijt is beavathatják ma a titkos amerikai-orosz béketervbe

Az Egyesült Államok hadserege szerint Pentagon-tisztviselők érkeztek Ukrajnába, hogy „megvitassák az Oroszországgal folytatott háború lezárására irányuló erőfeszítéseket”.

Távozhat az ukrajnai különmegbízott a Trump-kabinetből

Távozhat az ukrajnai különmegbízott a Trump-kabinetből

Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg azt mondta ismerőseinek, hogy januárban távozna a kormányzatból.

Ukrajnáról vitáznának Orbán Viktorék az EP-ben

Ukrajnáról vitáznának Orbán Viktorék az EP-ben

A Patrióták Európáért uniós parlamenti frakció vitát kezdeményezett az ukrajnai korrupciós ügyekről és az Európai Unióból érkező támogatások esetleges kockázatairól a jövő heti strasbourgi plenáris ülés keretében. A csoport szerda esti közleménye szerint a baloldali, liberális és néppárti többség leszavazta a javaslatot.

Ez New York, nem Budapest: holnap találkozik Trump a megválasztott ellenlábasával

Ez New York, nem Budapest: holnap találkozik Trump a megválasztott ellenlábasával

Pénteken a Fehér Házban találkozik egymással Donald Trump amerikai elnök és New York frissen megválasztott polgármestere, Zohran Mamdani.

Arculcsapás lesz Zelenszkijnek Trump békéje?

Arculcsapás lesz Zelenszkijnek Trump békéje?

Kemény feltételeket erőltetnének Ukrajnára?

Trump megcsinálja? Néhány napon belül békét köthet Ukrajna és Oroszország

Trump megcsinálja? Néhány napon belül békét köthet Ukrajna és Oroszország

Nagyon bizakodó a hangulat a Fehér Házban.

Most elpattant a húr a lengyeleknél: nem csak diplomáciai válasz jöhet a vonatszabotázsra

Most elpattant a húr a lengyeleknél: nem csak diplomáciai válasz jöhet a vonatszabotázsra

Csak a csoda akadályozta meg a tragédiát? A lengyel külügyminiszter ezúttal már nem csak diplomáciai eszközökkel válaszolna az oroszoknak.

Legalább tíz halott Ukrajnában szerda hajnalban

Legalább tíz halott Ukrajnában szerda hajnalban

Újabb nagyszabású orosz dróntámadás történt.

