Zelenszkij és Trump napokon belül tárgyalhat a béketervről?

Zelenszkij belátható időn belül tárgyalna Trumppal a béketerv lehetőségeiről. A Reuters friss értesülése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra számít, hogy a következő napokban egyeztetni fog Donald Trump amerikai elnökkel a békekötés diplomáciai lehetőségeiről – közölte az elnöki hivatal.

A hírügynökség szerint az Egyesült Államok és Ukrajna közösen dolgozik majd a béketerven, miután Kijev meghatározza annak alapelveit.

Különös kontraszt

A Guardian cikkében írt arról, hogy míg Zelenszkij békülékeny hangulatban reagált a Trump-féle tervre, addig kijevi tisztségviselők rendkívül élesen kritizálták az új amerikai-orosz békejavaslatot.

Ukrajnai tisztviselők szerint ez „provokáció”, amelynek célja, hogy megossza és „dezorientálja” Ukrajna szövetségeseit. Az ukrán vélemény szerint a dokumentum gyakorlatilag Ukrajna kapitulációját és szuverenitásának felszámolását jelentené, míg egy, a lapnak névtelenül nyilatkozó nyugati diplomata szerint Moszkva az ukrán belpolitikai válságot próbálja kihasználni. „Úgy tűnik, Dmitrijev most dobta be ezt a tervet, amikor Zelenszkij gyenge helyzetben van. Az oroszok jók abban, hogy kihasználják az ilyen alkalmakat” – mondta. „Pont olyan, mint bármelyik orosz béketerv. Nem hiszem, hogy Ukrajna elfogadná.”