Zelenszkij felkészült, hogy visszatérjen a Fehér Házba

Készen állok a tárgyalásra Donald Trumppal, és arra is, hogy megvitassuk a kérdéses pontokat – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden. A Reuters azt írja, az ukrán elnök a Trumppal folytatott tárgyalás során is számít európai szövetségeseire.

Zelenszkij hozzátette: ha egy ország háta mögött hoznak döntést annak sorsáról, nagy a kockázata, hogy az nem fog működni. Rusztem Umjerov, Ukrajna nemzetbiztonsági tanácsadója korábban azt írta, hogy a két elnök még ezen a héten találkozik, de kedd estéig nem jelentették be ennek pontos időpontját. A Fehér Ház nem adott ki hivatalos megerősítést a találkozóról. A béketárgyalásokról szóló hírek hatására azonban csökkenésnek indult a kőolaj világpiaci ára.

Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov arról beszélt: ha a békeszerződés nagyban különbözik attól, amiben Trump korábban megállapodott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország nem fogja azt elfogadni. Az amerikai hadügyekért felelős államtitkár, Dan Driscoll vezette küldöttség Abu-Dzabiban tárgyalt orosz tisztviselőkkel kedden, de ennek eredményéről egyelőre nem közöltek részleteket.