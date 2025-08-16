1p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus

Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

mfor.hu

Az ukrán elnök is reagált.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trumppal. Közösségi médiás posztjában úgy fogalmazott:

„Ukrajna ismételten megerősíti: készen állunk minden erőnkkel a béke elérésén dolgozni.”

Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között. Ukrajna álláspontja, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten kell megvitatni, és erre a háromoldalú formátum a megfelelő – tette hozzá.

