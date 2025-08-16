Zelenszkij is előkerült a nagy találkozás után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trumppal. Közösségi médiás posztjában úgy fogalmazott:
„Ukrajna ismételten megerősíti: készen állunk minden erőnkkel a béke elérésén dolgozni.”
Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között. Ukrajna álláspontja, hogy a kulcskérdéseket vezetői szinten kell megvitatni, és erre a háromoldalú formátum a megfelelő – tette hozzá.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
