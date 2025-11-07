2p
Külpolitika Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Ukrajna

Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

mfor.hu

Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor most Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban. Nem neheztel Magyarországra, de úgy érzi, nem maradhat csendben, amikor a magyar kormány orosz propagandát terjeszt.

Részletesen beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor amerikai látogatásáról, és az Ukrajna európai uniós csatlakozását akadályozó törekvéseiről. 

„Először is: Orbán Magyarországra akarja hozni Donald Trumpot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. Ukrajna bármilyen formában támogat egy tűzszünetre, és a háború lezárására törekvő tárgyalást, de ha csak Orbán választási tűzijátéka miatt van szükség a találkozó megszervezésére, akkor nem tudjuk támogatni” – idézi Zelenszkij szavait az Ukrinform. Az ukrán elnök hozzátette: bármilyen helyszínen hajlandó a béketárgyalásra Oroszország és Belarusz kivételével.

„Orbán azt akarja elérni, hogy Trump különleges bánásmódban részesítse, de mi ezt nem támogatjuk. Nem támogathatjuk, hogy Oroszország profitáljon az energiapiacról. Meg fogjuk találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából, és örülünk, hogy ebben az Egyesült Államok is érdekelt” – mondta Zelenszkij.

Arról is beszélt, hogy Orbán retorikája nem különbözik az orosz vezetés narratívájától. „Azt fogja mondani, hogy Ukrajna úgyis elveszíti a háborút. Ő most gyakorlatilag Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban” – tette hozzá az ukrán elnök. Azt is elmondta, hogy nem neheztel Magyarországra és hálás a magyar embereknek, de nem maradhat csendben, amikor az ország vezetése orosz propagandát terjeszt. Úgy látja, Orbánnak nem Ukrajna gyűlöletére kellene összpontosítania, hanem a kapcsolatépítésre és a közös európai piac fejlesztésére.

