Zelenszkij is megszólalt Orbán Viktor amerikai látogatásáról

Részletesen beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor amerikai látogatásáról, és az Ukrajna európai uniós csatlakozását akadályozó törekvéseiről.

„Először is: Orbán Magyarországra akarja hozni Donald Trumpot, hogy találkozzon Vlagyimir Putyinnal. Ukrajna bármilyen formában támogat egy tűzszünetre, és a háború lezárására törekvő tárgyalást, de ha csak Orbán választási tűzijátéka miatt van szükség a találkozó megszervezésére, akkor nem tudjuk támogatni” – idézi Zelenszkij szavait az Ukrinform. Az ukrán elnök hozzátette: bármilyen helyszínen hajlandó a béketárgyalásra Oroszország és Belarusz kivételével.

„Orbán azt akarja elérni, hogy Trump különleges bánásmódban részesítse, de mi ezt nem támogatjuk. Nem támogathatjuk, hogy Oroszország profitáljon az energiapiacról. Meg fogjuk találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából, és örülünk, hogy ebben az Egyesült Államok is érdekelt” – mondta Zelenszkij.

Arról is beszélt, hogy Orbán retorikája nem különbözik az orosz vezetés narratívájától. „Azt fogja mondani, hogy Ukrajna úgyis elveszíti a háborút. Ő most gyakorlatilag Oroszország élő üzenetküldő szolgáltatása az Egyesült Államokban” – tette hozzá az ukrán elnök. Azt is elmondta, hogy nem neheztel Magyarországra és hálás a magyar embereknek, de nem maradhat csendben, amikor az ország vezetése orosz propagandát terjeszt. Úgy látja, Orbánnak nem Ukrajna gyűlöletére kellene összpontosítania, hanem a kapcsolatépítésre és a közös európai piac fejlesztésére.