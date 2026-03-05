1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij Ukrajna

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

mfor.hu

Nem javítaná meg a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök. 

„Reméljük, hogy nem blokkolja majd egy bizonyos személy az EU-ban a 90 milliárdot vagy annak az első részletét, és az ukrán katonák hozzájutnak a fegyverekhez. Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek – hívják fel és beszéljenek vele ők a maguk nyelvén” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorra célozva egy szerdai sajtótájékoztatón az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint, amelyet a Telex szemlézett.

Zelenszkij azután mondta ezt, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tavaszi Gazdasági Évnyitóján arról beszélt, hogy az ukrán olajblokádot erővel fogják letörni.

Tudósításunkat az MKIK évnyitjáról itt olvashatja el:

Zelenszkij csütörtökön a Bloomberg beszámolója szerint már azt mondta, Ukrajna egy-másfél hónap alatt megjavíthatja a Barátság kőolajvezetéket, de a javításnak technikai vagy biztonsági okát nem látja. „Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az én álláspontom, ezt megosztottam már az európai vezetőkkel is” – mondta az ukrán elnök.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A dróntámadás után kész a katonai válaszra a háborúba sodort újabb ország 

Az azerbajdzsáni elnök a legmagasabb szintű harckészültségre utasította a fegyveres erőket.

Ukrajna aggódik az iráni háború miatt, Zelenszkij eltolná a tárgyalást

Az ukrán elnök az Egyesült Államokhoz fordult.

Izrael fokozatosan újranyitja légterét

Vasárnaptól már indulhatnak a járatok. 

Irán megszólalt az azerbajdzsáni támadás után

Irán tagadja, hogy dróntámadást indított volna Azerbajdzsán ellen.

Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

Az azeri kormány idegesen reagált.

Kiverte Kijevben a biztosítékot a magyar kormány akciója

Kiverte Kijevben a biztosítékot a magyar kormány akciója

Megint behívatják a nagykövetségi ügyvivőt.

Több robbanást jelentettek Dohából

Több robbanást jelentettek Dohából

A katari védelmi minisztérium szerint rakétatámadás érte az országot.

Donald Trump

Fontos ígéretet szeghetett meg Trump, már hívei is lázadoznak az iráni háború miatt

Az amerikai elnök iráni háborúját már republikánus véleményvezérek is kritizálják, mivel szembemegy Trump választási ígéreteivel, és a gyanú szerint főleg Izrael, nem pedig az Egyesült Államok érdekét szolgálja.

Milliók óvóhelyen , újabb iráni rakétaeső hullott Izraelre

Újabb háborús éjszakán vagyunk túl, itt vannak az elmúlt órák legfontosabb fejleményei.

A spanyol miniszterelnök határozottan kiállt Donald Trumppal szemben

A spanyol miniszterelnök határozottan kiállt Donald Trumppal szemben

Az amerikai elnök kereskedelmi embargós fenyegetését határozottan visszautasította Pedro Sánchez, és ismételten aláhúzta háborúellenességét és kritizálta a „nemzetközi jog összeomlását”.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168