Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

„Reméljük, hogy nem blokkolja majd egy bizonyos személy az EU-ban a 90 milliárdot vagy annak az első részletét, és az ukrán katonák hozzájutnak a fegyverekhez. Máskülönben ennek az embernek a címét átadjuk a fegyveres erőknek – hívják fel és beszéljenek vele ők a maguk nyelvén” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktorra célozva egy szerdai sajtótájékoztatón az Unian ukrán hírügynökség beszámolója szerint, amelyet a Telex szemlézett.

Zelenszkij azután mondta ezt, hogy Orbán Viktor magyar kormányfő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) tavaszi Gazdasági Évnyitóján arról beszélt, hogy az ukrán olajblokádot erővel fogják letörni.

Tudósításunkat az MKIK évnyitjáról itt olvashatja el:

Zelenszkij csütörtökön a Bloomberg beszámolója szerint már azt mondta, Ukrajna egy-másfél hónap alatt megjavíthatja a Barátság kőolajvezetéket, de a javításnak technikai vagy biztonsági okát nem látja. „Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az én álláspontom, ezt megosztottam már az európai vezetőkkel is” – mondta az ukrán elnök.