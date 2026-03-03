Zelenszkij kérdése: Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel?

„Senkinek nem áll szándékában hozzásegíteni Oroszországot ahhoz, hogy a kőolaj tranzitján pénzt keressen, és abból fedezze az Ukrajna elleni háború folytatását” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az MTI összefoglalója szerint az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték helyreállításának késlekedése miatt Kijevet ért magyar és szlovák kormányzati bírálatokra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva – írta a 444.

„Műholdról a technikai tartályokat lehet látni, egy nagy tartályt, amely szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. A csővezeték a föld alatt van. Hogyan láthatná Orbán a föld alatt, hogy mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – jegyezte meg Zelenszkij.

Emlékeztetett arra, hogy múlt pénteken telefonon beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, akit arra kért, látogasson el Ukrajnába, ahol minden kérdést megvitathatnak. „Ő azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka” – mondta az ukrán elnök.