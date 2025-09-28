Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Külpolitika Olaj Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának leválni az orosz kőolajról

mfor.hu

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati kijevi sajtótájékoztatóján.

Az államfő elmondta: megegyezett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy októberben együttes ülést tart a két ország kormánya, és ezen Kijev felajánlja a megfelelő támogatást.

„Lesz egy kormányülés Szlovákiában, ahol Ukrajna fel tud ajánlani és fel is fog ajánlani alternatív beszerzési lehetőségeket, de nem orosz olajról és nem orosz gázról van szó” - hangsúlyozta. 

Hozzátette, hogy Kijev Budapesttel is megvitatná ezt a kérdést, de erre utaló jelzést Magyarországtól még nem kaptak.

Az elnök a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta, hogy Ukrajnában már egy hónapja működik egy Izraelből érkezett Patriot légvédelmi rendszer, és az ősszel Ukrajna további két Patriot rendszert kap. Az államfő erről több részletet nem volt hajlandó elárulni.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, milyen fegyvereket szeretne kapni az Egyesült Államoktól a két ország 90 milliárd dollár értékű megállapodása keretében, de Kijev kész külön megállapodásokat is kötni Washingtonnal egyes fegyverekről, beleértve nagy hatótávolságú eszközöket. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna jelenleg minden orosz csapásra kizárólag saját nagy hatótávolságú képességeivel válaszol. „Ukrajna más fegyvereket is alkalmazott volna, ha rendelkezett volna velük, de nem támadásról, hanem válaszcsapásról van szó” - emelte ki.

Elmondta, hogy szeptember 10-én 92 orosz drón repült Lengyelország felé, Ukrajna a saját területén lelőtte a legtöbbet, de 19 drón elérte Lengyelország területét.

A vasárnap esedékes moldovai parlamenti választásokkal kapcsolatban Zelenszkij megjegyezte, hogy Oroszország nagyon szeretne befolyást gyakorolni Moldovára. Szerinte Oroszországnak az az érdeke, hogy legyenek olyan pártok a moldovai parlamentben, amelyek hozzá kötődnek. A következő lépés pedig az, hogy Moszkva-barát kormánya és államfője legyen az országnak

„Ezt követően már orosz katonai jelenlét is lenne. Alapvetően erre törekszik Oroszország” - fejtegette az ukrán elnök. 

Kijelentette, hogy Ukrajnának, Európának és magának Moldovának is egyaránt fontos, hogy az EU-párti Maia Sandu maradjon az elnök, aki „barátságos Ukrajnával, tiszteletben tartja szuverenitását és területi épségét. Igen, ha változások lesznek a parlamentben, később más változásokra is számítani lehet. Erről beszélek, ez a kockázat most mindenki számára” - figyelmeztetett az ukrán elnök.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt vannak az oroszok békefeltételei: az ENSZ-ben elmondták, mi a minimum

Itt vannak az oroszok békefeltételei: az ENSZ-ben elmondták, mi a minimum

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra

Ismét ukrán drónok mértek csapást a Barátságra – Frissítve!

Szombaton a Barátság kóolajvezeték egyik szivattyúállomását támadtak a az oroszországi Volga menti Csuvasföldön, ami miatt az állomás leállt – közölte Oleg Nyikolajev regionális kormányzó a Telegramon.

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

A Kneecap rappere elleni terrorizmus vádat ejtette a bíróság

A zenész ellen emelt vád jogellenes és „semmis”. Jogi hiba történt a vádemelésben.

Békés dán táj, az aarhusi öböl

Újabb ismeretlen drónok Dániában

Egy dán katonai létesítménynél észlelték a repülő objektumokat a szombatra virradó éjszaka.

Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

Újabb ütésváltás a horvát kormánnyal: Szijjártó Péter keményen kiállt véleménye mellett

Diplomáciai adok-kapok bontakozik ki arról, hogy a horvátok nyerészkedni akarnának-e az ukrajnai háborún. A horvát kormányfő cáfolata ellenére a magyar külgazdasági és külügyminiszter keményen kiállt amellett, hogy bizony igen.

Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

Brüsszel így kerülné meg Orbán Viktor vétóját a befagyasztott orosz vagyon ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök akadályozza az EU azon tervét, hogy lefoglaljon 140 milliárd euró értékű szankcionált orosz vagyont, és kölcsönadjon Ukrajnának. Az Európai Bizottság azonban úgy véli, talált egy jogi megoldást, amellyel Magyarországot ki lehet zárni a döntéshozatali folyamatból.

Miközben megint magyar Gripenek szálltak fel, Zelenszkij előállt egy új váddal

Zelenszkij Magyarországot vádolja légtérsértéssel, miközben megint magyar Gripeneket riasztottak

A riasztásról a Magyar Honvédség számolt be, amely egy másik hír kapcsán cáfolta Zelenszkij állítását. 

Benjámin Netanjahu

Kellemetlen incidens történt az izraeli kormányfő ENSZ-beszéde közben

Az izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlésen szólalt fel New Yorkban pénteken.

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

Szijjártó Péter megint fityiszt mutatott az ukrán EU-csatlakozásnak

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Ukrajna tíz éve folytat magyarellenes politikát, aminek keretében most kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt.

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Újabb mélypontot ért el a magyar-ukrán ütésváltás

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168