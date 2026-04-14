2p
Külpolitika Olaj Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij közeli időpontot jelölt meg, mikor indul újra a Barátság kőolajvezeték

mfor.hu

Április végéig befejezik az ukrán szakemberek az orosz támadásban megrongálódott Barátság kőolajvezeték javítását – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján.

„Ami a kőolajvezetéket illeti, ahogy ígértük, április végéig megjavítják a szakemberek. Nem teljesen, de annyira, hogy működőképes legyen. Az összes tartály javítása még nem lesz kész, mert ez hosszú folyamat, de ez most nem erről szól” – mondta az államfő.

Hozzátette, Kijev „nagyon bízik abban”, hogy ezzel összhangban az Európai Unió tagállamai – elsősorban Magyarország – teljesítik a vállalásaikat, és az Ukrajna számára kulcsfontosságú döntések elfogadásának nem lesz több akadálya.

Zelenszkij többször tett ígéretet a kőolajvezetéknek a lehetőségek szerinti mielőbbi megjavítására. Legutóbb múlt pénteki kijevi sajtótájékoztatóján mondta, hogy Ukrajna tavasszal befejezi a Barátság kőolajvezeték javítását, amennyiben továbbra is fennáll a beígért európai finanszírozás a kőolajszállítás lehetőségéért cserébe.

Megjegyezte egyúttal: nem tudni, hogy az oroszok tartózkodnak-e az újabb támadásoktól a vezeték ukrajnai szakasza ellen.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyar honvédség katonái már Libanon felé tartanak

Elindult repülőgéppel Bejrútba a magyar katonák váltóállománya, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában teljesítenek majd szolgálatot – írja a Honvédelmi Minisztérium keddi közleménye alapján az MTI.

Zelenszkij az ortodox húsvéthoz hasonlította a magyar választások eredményét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a „fény győzelmének a sötétség felett” nevezte az ellenzék magyarországi győzelmét, és „pragmatikus, baráti” kapcsolatokra szólított fel az új kormánnyal.

Enyhébb hangnemet ütött meg a Kreml Magyar Péterrel kapcsolatban

A Kreml tegnap kizárta, hogy gratuláljon Magyar Péter győzelméhez, mondván Magyarországot „barátságtalan országnak” minősítették, mivel korábban támogatta az EU Moszkva elleni szankcióit.

Brüsszelből üzentek: remélik, elég ideje lesz Magyarországnak lehívni a forrásokat

Egy uniós tagállam 16 éven át tartó autokratikus működése nem ismétlődhet meg többé – jelentette ki Tineke Strik holland zöldpárti EP-képviselő, az Európai Parlament Magyarországgal foglalkozó jogállamisági jelentéstevője keddi brüsszeli sajtótájékoztatóján.  

Magas rangú vendég fogadta el Magyar Péter meghívását

A szlovén miniszterelnök elfogadta Magyar Péter meghívását Budapestre.

Tovább támadta az éjszaka Oroszország Ukrajnát, lakóházakra lőttek rakétákat

Az orosz hadsereg négy irányított légi rakétával 129 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem egy rakétát és a drónok közel 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásokban legalább egy ember megsebesült, kikötői infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg Izmailban, valamint lakóházakban és egyéb civil létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

JD Vance: tisztában voltak vele, hogy Orbán Viktornak komoly esélye van a vereségre

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével, ugyanakkor sajnálatát hangoztatta Orbán Viktor kormányfő választási veresége miatt.  

Ki a keresztapa? – Orbán Viktor szövetségese visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter hétfő délutáni szavaira reagált Aleksandar Vucic szerb elnök a szerb köztévé esti híradójában, amelyet a Telex szemlézett.

További kőolajtartalékokat szabadíthatnak fel az iráni konfliktus miatt

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel – közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.

Orbán Viktor szövetségese meghívta magához Magyar Pétert

Andrej Babis cseh kormányfő levélben invitálta meg a választásokon győztes Tisza Párt elnökét.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG