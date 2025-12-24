Zelenszkij közzétette a 20 pontos amerikai-ukrán béketervet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök első alkalommal vázolta fel az Ukrajna és az Egyesült Államok között megvitatott 20 pontos béketerv-javaslat főbb pontjait, amelyek szerinte alapul szolgálhatnak az Oroszországgal háború lezárását célzó jövőbeli megállapodásokhoz.

A Reuters által ismertetett 20 pont:

1. Ukrajna szuverenitását újból megerősítik.

2. Teljes és megkérdőjelezhetetlen megnemtámadási megállapodás Oroszország és Ukrajna között. Ez a pont kimondja, hogy a hosszú távú béke fenntartása érdekében egy megfigyelési mechanizmust hoznak létre, amely az

űrbe telepített, pilóta nélküli megfigyeléssel felügyeli az érintkezési vonalat,

biztosítja a jogsértések korai értesítését és a konfliktusok megoldását.

3. Ukrajna szilárd biztonsági garanciákat kap.

4. Ukrajna fenntartja fegyveres erőinek jelenlegi, 800 000 fős létszámát. A korábbi amerikai tervezet felszólította Ukrajnát a hadsereg méretének csökkentésére.

5. Az Egyesült Államok, a NATO és az európai országok olyan biztonsági garanciákat nyújtanak Ukrajnának, amelyek tükrözik a NATO alapító szerződésének kölcsönös védelmi záradékát, az 5. cikkelyt.

6. Oroszország formalizálni fogja az Európa és Ukrajna elleni megnemtámadási politikáját minden szükséges törvényben és minden szükséges ratifikációs dokumentumban, beleértve az Állami Dumában történő ratifikálást is.7. Ukrajna egy meghatározott időpontban az EU tagjává válik. Ukrajna rövid távú, „preferenciális” hozzáférést is kap az európai piachoz.

8. Ukrajna egy erős globális fejlesztési csomagot kap, amelyet egy külön, a beruházásokról és a jövőbeli jólétről szóló megállapodásban fognak meghatározni.

9. Több alapot is létrehoznak a gazdasági helyreállításra, a támadásokkal sújtott területek és régiók újjáépítésére, valamint a humanitárius kérdések kezelésére.

A cél 800 milliárd dollár mozgósítása lesz.

10. Ukrajna felgyorsítja a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének folyamatát az Egyesült Államokkal. Zelenszkij azt mondta, az Egyesült Államok álláspontja az, hogy ha Washington szabadkereskedelmi hozzáférést biztosít Ukrajnának, akkor célja, hogy hasonló feltételeket kínáljon Oroszországnak.

11. Ukrajna megerősíti, hogy továbbra is nukleáris fegyverekkel nem rendelkező állam marad, összhangban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéssel.

12. A zaporizzsjei atomerőműről Zelenszkij azt mondta, hogy még nem született megállapodás az Egyesült Államokkal. Európa legnagyobb atomerőműve a frontvonal közelében található, az orosz erők által ellenőrzött területen.

Az Egyesült Államok javaslata szerint az erőművet Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közösen üzemeltetné, egyenlő részesedéssel egy közös vállalatban, amelyet az amerikaiak vezetnek.

Kijev javaslata szerint az erőművet egy 50-50 százalékos közös vállalat üzemelteti, amelyben csak az Egyesült Államok és Ukrajna vesz részt, Ukrajna a termelt energia felét kapja, az Egyesült Államok pedig a másik felét függetlenül osztja el.

13. Ukrajna és Oroszország elkötelezi magát az iskolákban és a társadalom egészében olyan oktatási programok végrehajtása mellett, amelyek elősegítik a különböző kultúrák iránti megértést és toleranciát, valamint felszámolják a rasszizmust és az előítéleteket.

Ukrajna végrehajtja az Európai Unió vallási toleranciára és a kisebbségi nyelvek védelmére vonatkozó szabályait.

14. Területi kérdések – Zelenszkij elmondása szerint ez a legösszetettebb még megoldatlan kérdés.

Oroszország azt akarja, hogy Ukrajna kivonja csapatait a Donyeck régió keleti részéről, amelyet Ukrajna még mindig ellenőriz.

Kijev azt szeretné, ha a harcok a jelenlegi frontvonalakat befagyasztva szűnnének meg.

Washington demilitarizált övezetek és szabad gazdasági övezet létrehozását javasolta a Donyeck régió Kijev által ellenőrzött részén.

15. Miután megállapodásra jutnak a jövőben a területeket érintő kérdésekről, mind Oroszország, mind Ukrajna vállalja, hogy nem változtatja meg erőszakkal ezeket a megállapodásokat.

16. Oroszország nem akadályozza Ukrajnát abban, hogy kereskedelmi célokra használja a Dnyipro folyót és a Fekete-tengert. Külön tengeri megállapodást és hozzáférési megállapodást kötnek, amely a hajózás és a közlekedés szabadságát szabályozza. A Dnyipro tengerbe torkolló szakaszán fekvő Kinburn-földnyelvet demilitarizálják.

17. Létrejön egy humanitárius bizottság a fennálló kérdések megoldására:

Minden hadifoglyot a „mindenkit mindenkiért” elv alapján cserélnek ki.

Minden civil fogvatartottat és túszt vissza kell szállítani, beleértve a gyermekeket is.

Intézkedéseket tesznek, hogy csökkentsék a konfliktus áldozatainak szenvedéseit.

18. Ukrajnának a megállapodás aláírása után a lehető leghamarabb választásokat kell tartania.

19. Ez a megállapodás jogilag kötelező érvényű lesz. Végrehajtását egy béketanács fogja ellenőrizni és garantálni, amelynek elnöke Donald Trump amerikai elnök. Ukrajna, Európa, a NATO, Oroszország és az Egyesült Államok részt vesz ebben a mechanizmusban. A megállapodások megsértése esetén szankciók lépnek életbe.

20. Amint minden fél elfogadja ezt a megállapodást, a teljes tűzszünet azonnal hatályba lép.