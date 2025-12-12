2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij látványos üzenetet küldött Oroszországnak

mfor.hu

Az ostromolt területről jelentkezett be. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy felkereste azokat az egységeket, amelyek az orosz előrenyomulást próbálják feltartóztatni az ostromlott Kupjanszk térségében. Moszkva azt állítja, hogy elfoglalta a várost, ezt azonban Kijev határozottan tagadja, és most az ukrán elnök is személyesen fényképezkedett a helyszínen.

„Sokat beszélnek az oroszok Kupjanszkról, ahogy ezt látjuk is. Ott voltam, gratuláltam a srácoknak. Köszönet minden egységnek, mindenkinek, aki itt harcol, mindenkinek, aki pusztítja a megszállót”

– mondta Zelenszkij golyóálló mellényben egy, a Telegramon közzétett videóban.

Korábban az ukrán hadsereg bejelentette, hogy több falut is felszabadítottak Kupjanszk közelében, az ország északkeleti részén – jelentette a Reuters. A Hartyija Hadtest a Telegramon azt állította, hogy a térségben több száz orosz katonát bekerítettek.

