Zelenszkij Magyarországot vádolja légtérsértéssel, miközben megint magyar Gripeneket riasztottak

„A Magyar Honvédség Gripenjei ismét éles helyzetben bizonyítottak a balti légtérrendészeti misszió során”, olvasható a minisztérium pénteki Facebook bejegyzésében.

Mint írják, szeptember 26-án, egy tervezett kiképzési repülés riasztássá vált, mivel egy repülőgép Kalinyingrád térségéből úgy hagyta el az orosz légteret, hogy nem adott be repülési tervet, nem működtette a válaszjeladóját és nem tartotta a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással.

A készültségi magyar Gripen géppár Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosította az orosz Szu–35S (Flanker M) típusú repülőgépet.

Az azonosítást követően a megfigyelés és kísérés feladatát a svéd készültségi géppár vette át, míg a magyar vadászgépek visszatértek a litvániai Šiauliai bázisra.

Csütörtökön a NATO vadászgépeit azért riasztották, mert öt orosz gép megközelítette Lettország légterét. A reagáló NATO-gépek között két magyar Gripen is volt, amelyek Litvániából szálltak fel.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken közösségi oldalán azt állította az ukrán hadsereg főparancsnokának tájékoztatása alapján, hogy magyar felderítő drónok sérthették meg Ukrajna légterét. Az előzetes értékelések szerint a határtérség ipari potenciálját mérhették fel.

A Telex megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium azt válaszolta: „nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük.”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook oldalán reakciójában azt írta: „Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát.”