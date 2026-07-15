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Külpolitika Drónok Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij megduplázza Ukrajna dróngyártását

mfor.hu

Ukrajna jelenleg évente 10 millió drónt gyárt, és ezt a mennyiséget 20 millióra tervezi növelni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden Kijevben, az ukrán államiság napja alkalmából rendezett ünnepségen.

„Emlékszem, amikor először nyilvánosan ismertettem az állam tervét, hogy évente egymillió drónt gyártsunk. Akkor sokan szkeptikusak voltak, kívül és belül egyaránt. Most viszont már kijelenthetjük: évente tízmillió drónt gyártunk. Tízmilliót. És lesz húszmillió is. Ezt partnereinkkel együtt valósítjuk meg, és ismét bebizonyítjuk az ukrán, a partneri és az európai védelmi ipar sikerét” – idézte az Ukrinform hírügynökség az államfőt.

Hozzátette, hogy az ukrán elfogó drónok már a Sahíd típusú drónok legalább 90 százalékát megsemmisítik. Kijelentette azt is: „Ukrajna először kerül annak a lehetőségének a küszöbére, hogy Patriot rakétákat gyártson, és a történelem során a harmadik állammá válhat, amely ilyen megállapodással és kiváltsággal rendelkezik. Szeretném megköszönni az Egyesült Államok elnökének ezt a politikai döntést, amely már most történelmi jelentőségű, és segít majd emberek ezreinek életét megmenteni Ukrajnában. Rendkívül fontos, hogy ezen az úton a felek és csapataink sikerrel járjanak, és hogy a 'Made in Ukraine' feliratú Patriot rakéták mielőbb valósággá váljanak, hozzájárulva Ukrajna biztonságához és az élet győzelméhez” – mondta az elnök.

Hozzátette, hogy Ukrajna és Európa első alkalommal közösen hoz létre egy védelmi pajzsot ballisztikus rakéták ellen. Az elnök történelmi jelentőségűnek nevezte a projektet, hangsúlyozva, hogy Ukrajna ebben nem megfigyelő, hanem az egyik vezető szereplő, amely országokat és Európa legerősebb védelmi ipari vállalatait fogja össze.

Az ukrán elnök ünnepi beszédében jelentette ki
Az ukrán elnök ünnepi beszédében jelentette ki
Fotó: DepositPhotos.com

„A Freya projekt elindult. Mindent megteszünk azért, hogy felépítsük Európa ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerét, egyesítve az európai ballisztikus rakétaelhárító képességeket, hogy népeink fölött megvédjük a légteret, és hogy a diktátorok ne diktálhassák, miként éljenek a szabad emberek Európában. Azért, hogy az emberek élete Ukrajnában és minden európai országban ne attól függjön, hogy (az orosz elnök Vlagyimir) Putyinnak és a hozzá hasonlóknak vannak-e ballisztikus rakétáik vagy sem” – hangsúlyozta.

Ukrajna július 15-én ünnepli az ukrán államiság napját, amely egybeesik a Kijevi Rusz megkeresztelésének napjával. Az állami ünnepet a 2021. augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének 30. évfordulója alkalmából aláírt rendelettel vezette be az elnök.

(MTI)

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