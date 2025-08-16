Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Oroszország fokozhatja Ukrajna elleni támadásait a Putyin-Trump-csúcstalálkozó eredménytelensége, valamint annak hírére, hogy az ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik.
A közösségi oldalán közzétett üzenetben Zelenszkij így fogalmazott:
Az Ukrajna körüli politikai és diplomáciai helyzet, valamint Oroszország magatartásának ismeretében arra számítunk, hogy a következő napokban az orosz hadsereg megpróbálhatja fokozni a nyomást és a támadásokat ukrán állások ellen, hogy kedvezőbb politikai körülményeket teremtsen a globális szereplőkkel folytatott tárgyalásokhoz.