Zelenszkij megvárta a magyar választást, aztán tekert egyet az olajcsapon?

A Bloomberg információi szerint akár már kedden újraindulhat a szállítás a Barátság kőolajvezetéken, ukrán illetékesek szerint a vezeték technikailag már készen áll a szállításra – erről Wéber Balázs külpolitikai újságíró, a Privátbankár.hu és az Mfor.hu vezető szerkesztője beszélt az ATV Start című műsorában.

Szerinte a szállítások megindítása egy politikai döntés – ezzel arra utalt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most, a magyar parlamenti választások után látta elérkezettnek az időt arra, hogy ismét megnyissa az Oroszországból Ukrajnán át többek között Magyarországra olajat szállító vezetéket. (Kijev hivatalosan a javítási munkálatokkal magyarázta, hogy mindeddig nem indult meg a szállítás a január végén Ukrajna szerint orosz dróntámadásban megsérült vezetéken.)

A vezeték megnyitásáért cserébe a magyar kormány várhatóan visszavonja majd az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomagot érintő vétóját a tagállamok uniós nagyköveteinek szerdai ülésén. Ez nagyon pozitív hír lenne Kijev számára, hiszen így hamarosan megindulhat a pénz egy részének folyósítása.

Wéber Balázs beszélt arról is, hogy Magyar Péter eddigi nyilatkozatai alapján a Barátság ügyének rendezését tekinti prioritásnak Ukrajna vonatkozásában. A Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök egyelőre óvatosan nyilatkozott Zelenszkijről, a magyar érdekek érvényesítését ígéri, és nem fog mindenben bólogatni neki, tette hozzá kollégánk.

A teljes beszélgetést, amelyben többek között szó esik még Magyarország mégis megtartott tagságáról a Nemzetközi Büntetőbíróságban és az újabb esetleges Netanjahu-vizitről, az amerikai NATO-kilépési tervekről és a bennfentes kereskedelem gyanújáról Donald Trump amerikai elnök iráni háborúval kapcsolatos bejelentéseivel kapcsolatban, a fenti videóban tekinthetik meg.