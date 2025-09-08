Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Külpolitika Szijjártó Péter

Zelenszkij miniszterét várja Magyarországra Szijjártó Péter

mfor.hu

Ukrán kollégájával találkozik a miniszter.

A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért a héten Magyarországra látogat az ukrán diplomácia vezetője – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy ő továbbra is híve a folyamatos párbeszédnek, amelynek keretében ezen a héten Budapestre látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha, ha minden jól megy. Hozzátette, a kérdések megvitatására készen áll, ahogy mindig is, szavai szerint:

elmúlt tizenegy évben nem tudom hány tucatszor találkoztam négy különböző ukrán külügyminiszterrel. Mindig elmondtam, mit szeretnénk, mindig az ellenkezője lett, de hát hogy is mondjam, a diplomácia és a külpolitika ilyen, próbálkozzunk újra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Izrael, katona

Terrortámadás történt Jeruzsálemben, többen meghaltak

Két terrorista autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A támadásban négyen meghaltak, több mint tízen megsebesültek, egy ember állapota továbbra is életveszélyes – jelentette az izraeli mentőszolgálat hétfő reggel.

Újra megtámadták a Barátság kőolajvezetéket az ukránok

Robert „Magyar” Brovdi a támadások folytatását ígérte.

Orosz-ukrán Mission Impossible?

Orosz-ukrán Mission Impossible?

Putyin Moszkvát, Zelenszkij Kijevet javasolja a béketárgyalások helyszínéül.

Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Magyar turistákat erőszakolhattak meg marokkóiak Szicíliában

Őrizetbe vettek Szicíliában három marokkói állampolgárt két magyar turista elleni nemi erőszak gyanújával – közölték pénteken a cataniai hatóságok a szicíliai sajtó jelentése szerint.

David Lammy

Helycserés támadás a brit kormányban, megvan Starmer új helyettese

Átalakította kormányát pénteken Keir Starmer brit miniszterelnök, nem sokkal azután, hogy távozott tisztségéből eddigi miniszterelnök-helyettese, Angela Rayner.

Lemondott a kormányfő helyettese egy nagy európai országban

Lemondott a kormányfő-helyettes egy nagy európai országban

Lemondott pénteken Angela Rayner eddigi brit miniszterelnök-helyettes, akiről a héten kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagyértékű ingatlan megvásárlása után.

Trump ma átnevezi a Pentagont

Trump ma átnevezi a Pentagont

Védelmi Minisztérium helyett Hadügyminisztérium lesz a Pentagon új neve. 

Ursula von der Leyen: Ukrajnát „megemészthetetlen” országgá kell tenni az agresszorok számára

Ursula von der Leyen: Ukrajnát „megemészthetetlen” országgá kell tenni az agresszorok számára

Ukrajnát olyan országgá kell tenni, amely „megemészthetetlen„ úgy a jelenlegi, mint a jövőbeli agresszorok számára – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Ukrajnát segítő nemzetközi koalíció tagjainak Párizsban tartott megbeszélését követően csütörtökön – írja az MTI.

Káncz Csaba

Miért nehéz véget vetni az ukrajnai háborúnak? Klasszis Podcast Káncz Csabával

A magyar miniszterelnök és a NER-vezérkar a magyar nemzeti érdekkel ellentétes vonalvezetést visz, legyen az a magyar-ukrán, a magyar-Balkán vagy a magyar-euroatlanti viszony, jelentette ki Káncz Csaba a Klasszis Média műsorában, a Klasszis Podcastban.

Aligha lesz teljesíthető az Orbán-kormány és Szlovákia kérése

Aligha lesz teljesíthető az Orbán-kormány és Szlovákia kérése

Több üzletembert szednének le a szanckiós listáról, különben vétóval fegyegetnek. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168