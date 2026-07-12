2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij most jelentette be: távozik az ukrán kormányfő

mfor.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap bejelentette, hogy kezdeményezte Julija Szviridenko kormányfő leváltását.

„Hálás vagyok Julijának a miniszterelnöként végzett világos, folyamatos és hatékony munkájáért, valamint az ukrán csapatban éveken át eltöltött eredményes szolgálatáért, és felajánlottam neki a lehetőséget, hogy egy új és jelentős területen irányítsa a kapcsolatokat egy kulcsfontosságú partnerrel” – írta Zelenszkij az X-en.

Közölte azt is, hogy a rendvédelmi szervek élén is változtatásokat tervez. Szviridenko 2025 júliusa óta töltötte be a miniszterelnöki tisztséget.

Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki parlamenti képviselő szerint Szviridenkót valószínűleg Ukrajna washingtoni nagykövetének nevezik ki. „Ez azt jelenti, hogy távozni fog a kormányfői tisztségről és átalakítják majd az egész kabinetet” – tette hozzá. Az ukrán vezető szerint a személyzeti változtatásokra az ország új ćpolitikai stratégiájának" végrehajtása érdekében van szükség.

Mint írta, minden főbb külpolitikai irányvonalért egy nagy tapasztalatokkal rendelkező ember fog felelni. Az egyik ilyen fő területként az Egyesült Államokat említette és a Patriot-rakéták licenszgyártásával kapcsolatos megállapodást, valamint az Európai Uniót és Kijev európai integrációs törekvését. Zelenszkij kitért Ukrajna szomszédjaira is, mint hangsúlyozta, e kapcsolatok új alapokra szorulnak, különösen ami Lengyelországot és Magyarországot illeti.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Észak-Macedónia vezeti a betört ablakú Ryanair-járaton történt baleset vizsgálatát

Észak-Macedónia vezeti a betört ablakú Ryanair-járaton történt baleset vizsgálatát

Három embert szállítottak kórházba.

Messze még a nyugvópont: Irán legfőbb vezetője bosszút ígért Ali Hamenei haláláért

Messze még a nyugvópont: Irán legfőbb vezetője bosszút ígért Ali Hamenei haláláért

Az idősebb Hamenei gyászszertartásán többen Trump halálát követelték.

Magyarország mostantól az Európai Ügyészség tagja

Magyarország mostantól az Európai Ügyészség tagja

Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság elfogadta az erről szóló határozatot.

Egyik nap tárgyalás, másik nap támadás

Egyik nap tárgyalás, másik nap támadás

Washington közölte, hogy diplomáciai erőfeszítések zajlanak a helyzet enyhítése érdekében, ugyanakkor a CNN arról számot be, hogy az Egyesült Államok továbbra is fenntartja a katonai opció lehetőségét, miközben újabb iráni csapásokról érkeztek jelentések.

Kármán András egyeztetése Rachel Reeves brit pénzügyminiszterrel

Ma végleg eldől a magyar uniós pénzek sorsa

Brüsszelben ma bólinthatnak rá az uniós pénzekkel kapcsolatos magyar kormányzati tervekre.

Futball-vb: egyre közelebb az újabb világbajnoki címhez a franciák

Futball-vb: egyre közelebb az újabb világbajnoki címhez a franciák

Marokkó kiejtésével Franciaország sorozatban harmadszor elődöntős.

Putyin felpörgetheti az Ukrajna elleni támadásokat, esze ágában sincs békét kötni

Putyin felpörgetheti az Ukrajna elleni támadásokat, esze ágában sincs békét kötni

Donald Trump ugyan ismét azt mondta, közel a megállapodás, Vlagyimir Putyin és orosz kormányközeli források is cáfolták ezt. Sőt, az Ukrajnával szomszédos országok NATO-bázisai sincsenek biztonságban. 

Orbán Anita: a NATO erősebb, mint valaha

Orbán Anita: a NATO erősebb, mint valaha

Ezt a külügyminiszter csütörtöki Facebook-videójában jelentette ki. 

Trump utasítására lecsapott az Egyesült Államok Iránra, újabb fordulat jöhet a világgazdaságban?

Trump utasítására lecsapott az Egyesült Államok Iránra, újabb fordulat jöhet a világgazdaságban?

Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán – közölte a Központi Parancsokság (CENTCOM).

Trump csak nem tudja elengedni Grönlandot, már megint odaszúrt

Trump csak nem tudja elengedni Grönlandot, már megint odaszúrt

A dán miniszterelnök Ankarában kijelentette, hogy Grönland nem eladó.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG