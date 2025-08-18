Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

Cserébe robusztus biztonsági garanciákat kap a Nyugattól, Vlagyimir Putyin pedig tartósan leállítja gyilkos háborús gépezetét. Nagyjából ez az a deal, amit Donald Trump felajánlhat hétfő este az ukrán elnöknek Washingtonban, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az amerikai elnök – aki pénteken Alaszkában már egyeztetett ugyanerről Vlagyimir Putyinnal – először az ukrán elnököt fogadja majd, és csak ezt követően egyeztet a többi európai ország, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, valamint az EU és a NATO vezetőjével.

Egybehangzó nyugati sajtóértékelések szerint Trump nyomást fog gyakorolni Zelenszkijre, hogy menjen bele komoly kompromisszumokba.

Az ukrán elnök hétfő hajnalban azt írta közösségi oldalán, miután megérkezett Washingtonba, hogy mindannyian nagyon szeretnék lezárni a háborút „gyorsan és megbízhatóan”. Hozzátette ugyanakkor – a biztonsági garanciákra utalva –, hogy „a békének tartósnak kell lennie”.

Volodimir Zelenszkij kész akár területi változásokról is tárgyalni az orosz inváziót lezáró békeszerződés részeként, de nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el.

Elemzők szerint Zelenszkij mindenekelőtt tűzszünetet akar, mivel az ukrán városok állandó és halálos éjjeli támadásoknak vannak kitéve.

