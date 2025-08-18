2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij nagyon fájdalmas engedményekre kényszerülhet hétfő este

mfor.hu

Ukrajnának jelentős területekről kell de facto lemondania, és nem lehet a NATO tagja.

Cserébe robusztus biztonsági garanciákat kap a Nyugattól, Vlagyimir Putyin pedig tartósan leállítja gyilkos háborús gépezetét. Nagyjából ez az a deal, amit Donald Trump felajánlhat hétfő este az ukrán elnöknek Washingtonban, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az amerikai elnök – aki pénteken Alaszkában már egyeztetett ugyanerről Vlagyimir Putyinnal – először az ukrán elnököt fogadja majd, és csak ezt követően egyeztet a többi európai ország, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, valamint az EU és a NATO vezetőjével.

Egybehangzó nyugati sajtóértékelések szerint Trump nyomást fog gyakorolni Zelenszkijre, hogy menjen bele komoly kompromisszumokba.

Az ukrán elnök hétfő hajnalban azt írta közösségi oldalán, miután megérkezett Washingtonba, hogy mindannyian nagyon szeretnék lezárni a háborút „gyorsan és megbízhatóan”. Hozzátette ugyanakkor – a biztonsági garanciákra utalva –, hogy „a békének tartósnak kell lennie”.

Volodimir Zelenszkij kész akár területi változásokról is tárgyalni az orosz inváziót lezáró békeszerződés részeként, de nem adja fel azokat a területeket, amelyeket az orosz erők nem foglaltak el.

Elemzők szerint Zelenszkij mindenekelőtt tűzszünetet akar, mivel az ukrán városok állandó és halálos éjjeli támadásoknak vannak kitéve.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

Orbán Viktorék nem akármilyen telekonferenciára kaptak meghívót

A Trump-Zelenszkij egyeztetés után tájékoztatják az európai vezetőket. 

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Trump majdnem Putyin arcába vágta az ajtót?

Egyes sajtóhírek szerint igen.

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Szijjártó Péter kiakadt: nekiugrott az ukrán külügyminiszter?

Diplomáciai odamondogatást hozott a hétfő.

A Világélelmezési Program segélyszállítmányai egy gázai határátkelőnél (korábbi felvétel)

Óriási tüntetések Izraelben – megdöbbentő dolgot látott egy magyar újságíró a gázai határnál

A háború befejezését és a túszok kiszabadítását követelték tüntetők Izraelben. Eközben az egyiptomi-gázai határnál tíz kilométer hosszú, segélyeket szállító kamionsor torlódott fel.

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Putyin kottájából játszik Trump a Zelenszkijjel való hétfő esti tárgyaláson?

Első ránézésre elfogadhatatlan feltételekhez köti az amerikai elnök a békekötést.

Óriási a baj déli szomszédunknál

„Eljön a pillanat, amikor valakit megölnek” – figyelmeztetett a szerb elnök.

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Szijjártó Péter gyorsan felhívta Szergej Lavrovot

Ezúttal sem beszélt olyan keményen a háborút kirobbantó ország külügyminiszterével, mint ahogy az ukránoknak szokott üzenni a magyar ülügyminiszter.

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Zelenszkij megkongatta a vészharangot, és komoly figyelmeztetést tett

Erősebb orosz támadások jöhetnek. 

Putyin, Trump

Túljárt Putyin Trump eszén, és tett egy sokatmondó megjegyzést

Az alaszkai csúcson nem jelentettek be semmilyen egyezséget az ukrajnai háborúról. Arról sem tudtunk meg semmi konkrétumot, hogy a színfalak mögött történt volna jelentős előrehaladás. 

Donald Trump elmondta: egy kulcsfontosságú részlet Zelenszkijen múlik

Donald Trump fontos bejelentése: ez Zelenszkijen múlik

A hétfői találkozó sikerén sok múlik.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168