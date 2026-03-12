Zelenszkij nem bánta meg, amit Orbán Viktorról mondott, és elárulta, mikor indulhat újra a Barátság

Hosszú interjút készített a Politico Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A beszélgetésben a háború állása és a béke esélyei mellett sok szó esett az ukrán-magyar viszonyról, illetve Zelenszkij és Orbán Viktor konfliktusáról is.

Az ukrán elnök elmondta, hogy az ukránok fáradtak, de a harci szellem még mindig erős, és nem állnak készen arra, hogy elfogadják az orosz követeléseket, elsősorban az ország jelentős területeinek átadását Oroszország részére.

A béketárgyalásokról szólva Zelenszkij leszögezte:

„Szükségünk van tárgyalásokra. Támogatjuk ezeket.”

Ororszországban ugyan nem bíznak, de abban igen, hogy az amerikaiak tényleg véget akarnak vetni a háborúnak. „Remélem segítenek nekünk, de Oroszországra és nem rám kell nagyobb nyomást helyezni” – fogalmazott egy héttel azután, hogy Donald Trump arról beszélt, Putyin inkább rávehető egy tűzszünetre, mint Zelenszkij, és hogy az orosz elnök szerinte „készen áll egyezséget kötni”.

A Zelenszkij és az amerikai elnök közötti tárgyalásokon az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák ügye az egyik neuralgikus pont. Zelenszkij arról beszélt, hogy Trump a NATO-nál erősebb biztonsági garanciákat ígért neki, de az ukrán elnök azzal válaszolt, hogy ezeknek ugyan nagyon örülnének, de mi lesz a garanciákkal Trump elnöksége után? Mi lesz akkor, ha már sem Trump, sem Zelenszkij nem lesz hivatalban?

Az ukrán elnök elismerte azt is, hogy Putyinnal személyes ellentéte is van.

„Természetesen, azt hiszem, utáljuk egymást. Ebben [Trumpnak] igaza van. Nem mindenben.”

De mi a helyzet Orbán Viktorral? A magyar kormányfő az Ukrajnának szánt uniós, 90 milliárd eurós hitel ügyében került szóba, amelynek folyósítását jelenleg a magyar és a szlovák kormány blokkolja a Barátság olajvezeték álláspontjuk szerint politikai okokból történő lezárva tartása miatt.

Zelenszkij azt mondta, a konfliktus nem Ukrajna és Magyarország, hanem Európa és Magyarország, „illetve helyesebben Európa és a magyar miniszterelnök között” van, mert „ehhez a magyar társadalomnak semmi köze”.

Az ukrán elnök rámutatott, hogy a magyar kormány a háború kitörése óta nem támogatja Ukrajnát katonai eszközökkel, és minden lehetséges módon akadályozta Ukrajna uniós támogatását is. Ami tehát Orbán Viktor és közte van, az nem „személyes ügy”, mert a tétje ukrán életek, Ukrajna és Európa biztonsága.

Szerinte a most kialakult helyzetben szintén nem az olajvezeték, hanem személyesen Orbán Viktor okozza a problémát.

„Ő az orosz vezető oldalán áll. Ugyanazt csinálja, mindent blokkol, ami Ukrajnának segítene. Csak egyetlen dolgot nem tesz ma – nem támadja rakétákkal vagy drónokkal a területünket. És nem küld katonákat.” De blokkolja az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segítséget, a fegyverszállításokat, és ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.

„És az orosz narratívákat, ugyanazokat a narratívákat terjeszti. Ezt ő személyesen teszi” – tette még hozzá.

Zelenszkijt megkérdezték arról is, hogy jól választotta-e meg a szavait nemrég, amikor arról beszélt, hogy megadja Orbán Viktor „címét” az ukrán katonáknak, hogy beszéljenek vele.

Az ukrán elnök először arról beszélt, hogy meghívta Orbánt (és Ficót), hogy személyesen tárgyaljanak az orosz olajszállítások ügyéről. A konkrét kérdésre, hogy túl messzire ment-e szavaival (amelyeket uniós tisztviselők is elítéltek), és nem ártott-e ezzel Ukrajna ügyének, Zelenszkij azt válaszolta: Orbán Viktor már nagyon régen vezeti Magyarországot, sokkal régebben van hivatalban, mint ő Ukrajnában, és a magyar kormányfő már korábban is rendszeresen az uniót kritizálta, bomlasztotta a szövetséget. Az európai vezetők pedig nem küldtek erős üzeneteket neki.

„Nem vagyok biztos benne, hogy ebben az esetben a csend, a diplomatikus hallgatás túl sokat segítene, mert látjuk, mit csinál.”

Zelenszkij kitért arra is, hogy ő ugyan személyesen nem örül annak, hogy az orosz háborús erőfeszítéseket finanszírozó olajszállításokat bonyolító Barátság vezetéket ki kell javítaniuk, de nem ez az oka annak, hogy a szállítás nem indult újra. „Egy, másfél hónapra van szükségünk a javításokra” – mondta, kijelentve hogy normál esetben fél évre lenne szükség, de találtak módot arra, hogy lecsökkentség a szükséges időt. (A vezetéken január 27-én állt le a szállítás.)

Arra a kérdésre, hogy mi lesz, ha a magyar és a szlovák kormány továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós hitel folyósításának megkezdését, Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy az Európai Uniónak ki kell dolgoznia egy B-tervet erre az esetre, nehogy Ukrajnának elfogyjanak a forrásai. Mint mondta, Európa és Ukrajna közös érdeke, hogy meg tudják kerülni „Orbán zsarolását”, mivel szerinte Ukrajna nemcsak saját, hanem egész Európa szabadságát védi.