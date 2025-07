Zelenszkij Németország segítségét kérte Magyarország meggyőzéséhez

A magyar kormány elutasítja Kijev uniós és NATO-tagságát, és a pénzügyi támogatás terén is visszafogottabb álláspontot képvisel az EU-n belül.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Németországot, hogy segítsen elérni Magyarország hozzáállásának megváltoztatását az Oroszország elleni újabb szankciókkal kapcsolatban. A 18. uniós szankciós csomag elfogadása küszöbön áll, Magyarország azonban továbbra is blokkolja annak bevezetését, erről korábbi cikkünklben részletesen írtunk:

