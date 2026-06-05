Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

„Ez tulajdonképpen egy esély Putyin számára, hogy végre lezárja a háborút, véget vessen ennek az agressziónak” – fogalmazott Szibiha. Hozzátette: Ukrajna igazságos békét szeretne, ugyanakkor szerinte továbbra is jól látható, hogy ki érdekelt a háború folytatásában.

A külügyminiszter elmondta, hogy a levelet nemcsak nyilvánosan tették közzé, hanem diplomáciai csatornákon is eljuttatták az érintettekhez, valamint nemzetközi szervezeteknél, köztük az ENSZ-nél is regisztrálták.

Zelenszkij személyes találkozót javasolt

Az ukrán elnök csütörtökön közzétett nyílt levelében személyes találkozóra hívta az orosz államfőt. Zelenszkij azt írta: „Elég a háborúból”, és hangsúlyozta, hogy a konfliktust tisztességesen és méltósággal kell lezárni, úgy, hogy annak ne legyen újabb eszkaláció a következménye.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna kész teljes tűzszünetet hirdetni a tárgyalások idejére, amelynek betartását nemzetközi partnerek – köztük az Egyesült Államok – felügyelhetnék.

Zelenszkij azt javasolta, hogy a csúcstalálkozót egy semleges harmadik országban, például Svájcban, Törökországban vagy valamely arab államban tartsák meg. Moszkvát és Kijevet nem tartja megfelelő helyszínnek.

Moszkva szerint bármikor fogadnák

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov csütörtökön reagált az ukrán kezdeményezésre. Közlése szerint, ha Zelenszkij találkozni szeretne Putyinnal, „bármikor elutazhat Moszkvába”. A nyilatkozat ugyanakkor nem utalt arra, hogy az orosz elnök elfogadná a semleges helyszínen tartandó találkozó ötletét.

Donald Trump amerikai elnök nagyszerűnek nevezte annak lehetőségét, hogy az ukrán és az orosz elnök közvetlenül tárgyaljon egymással. Hozzátette ugyanakkor, hogy a konfliktus rendezéséhez mindkét fél részéről kompromisszumokra lesz szükség.

Emmanuel Macron francia elnök szintén pozitívan értékelte a kezdeményezést. A francia államfő szerint Ukrajna és Oroszország közvetlen tárgyalások útján juthatna el egy tűzszünethez és egy későbbi békemegállapodáshoz, amelyet az európai országok is támogathatnak.

Az ukrán vezetés bízik abban, hogy a levél új lendületet adhat a diplomáciai erőfeszítéseknek, ugyanakkor egyelőre nem érkezett jelzés arról, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó lenne elfogadni a Zelenszkij által javasolt találkozót.