3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Zelenszkij nyílt levele esélyt jelent Putyinnak a háború befejezésére

mfor.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Vlagyimir Putyinhoz intézett nyílt levele lehetőséget kínál Oroszország számára a háború befejezésére – erről beszélt pénteken Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a nyugat-ukrajnai Vinnicjában tartott sajtótájékoztatón. A tárcavezető szerint a levél egyértelműen jelzi Ukrajna békeszándékát, és reális diplomáciai javaslatokat tartalmaz a konfliktus lezárására.

„Ez tulajdonképpen egy esély Putyin számára, hogy végre lezárja a háborút, véget vessen ennek az agressziónak” – fogalmazott Szibiha. Hozzátette: Ukrajna igazságos békét szeretne, ugyanakkor szerinte továbbra is jól látható, hogy ki érdekelt a háború folytatásában.

A külügyminiszter elmondta, hogy a levelet nemcsak nyilvánosan tették közzé, hanem diplomáciai csatornákon is eljuttatták az érintettekhez, valamint nemzetközi szervezeteknél, köztük az ENSZ-nél is regisztrálták.

Zelenszkij személyes találkozót javasolt

Az ukrán elnök csütörtökön közzétett nyílt levelében személyes találkozóra hívta az orosz államfőt. Zelenszkij azt írta: „Elég a háborúból”, és hangsúlyozta, hogy a konfliktust tisztességesen és méltósággal kell lezárni, úgy, hogy annak ne legyen újabb eszkaláció a következménye.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna kész teljes tűzszünetet hirdetni a tárgyalások idejére, amelynek betartását nemzetközi partnerek – köztük az Egyesült Államok – felügyelhetnék.

Zelenszkij azt javasolta, hogy a csúcstalálkozót egy semleges harmadik országban, például Svájcban, Törökországban vagy valamely arab államban tartsák meg. Moszkvát és Kijevet nem tartja megfelelő helyszínnek.

Moszkva szerint bármikor fogadnák

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov csütörtökön reagált az ukrán kezdeményezésre. Közlése szerint, ha Zelenszkij találkozni szeretne Putyinnal, „bármikor elutazhat Moszkvába”. A nyilatkozat ugyanakkor nem utalt arra, hogy az orosz elnök elfogadná a semleges helyszínen tartandó találkozó ötletét.

Donald Trump amerikai elnök nagyszerűnek nevezte annak lehetőségét, hogy az ukrán és az orosz elnök közvetlenül tárgyaljon egymással. Hozzátette ugyanakkor, hogy a konfliktus rendezéséhez mindkét fél részéről kompromisszumokra lesz szükség.

Emmanuel Macron francia elnök szintén pozitívan értékelte a kezdeményezést. A francia államfő szerint Ukrajna és Oroszország közvetlen tárgyalások útján juthatna el egy tűzszünethez és egy későbbi békemegállapodáshoz, amelyet az európai országok is támogathatnak.

Az ukrán vezetés bízik abban, hogy a levél új lendületet adhat a diplomáciai erőfeszítéseknek, ugyanakkor egyelőre nem érkezett jelzés arról, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó lenne elfogadni a Zelenszkij által javasolt találkozót.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin elutasította Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát

Putyin elutasította Zelenszkij találkozóra vonatkozó javaslatát

Elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kezdeményezését, amely egy személyes találkozó megszervezésére irányult a háború lezárása érdekében. Az orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén kijelentette: „Nem látom okát” egy ilyen találkozónak.

Lebombázott ukrán ház.

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

Tárgyalás helyett drón- és rakétazápor.

Putyin, Zelenszkij, Trump.

Tényleg van esély egy orosz-ukrán tárgyalásra?

Tárgyalnának a felek, „csak” a helyszínben, a célokban és az időpontban, meg a tárgyaló felekben nem értenek egyet.

Donald Trump: újabb amerikai halottak esetén folytatódik az iráni háború

Donald Trump: újabb amerikai halottak esetén folytatódik az iráni háború

Csak az Egyesült Államok és Kína rendelkezik a lebombázott iráni atomlétesítményekben rekedt dúsított uránkészlet eltávolításához szükséges eszközökkel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Pentagon, 2004-ben készült légifelvétel.

Van még mit ellövöldözniük az amerikaiaknak?

Az iráni konfliktus okozta megnövekedett költségek akár az amerikai haderő készenléti szintjét is befolyásolhatják – nyilatkozták az amerikai katonai kormányzat tagjai.

Magyar Péter egy fontos miniszterelnöki mérföldkövet pipált ki

Először fogadott külföldi vezetőt.

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

Rákoppintott Trump orrára a képviselőház az iráni háború ügyében

Az amerikai képviselőház elfogadott egy határozatot, amely megakadályozná Donald Trumpot abban, hogy további katonai lépéseket tegyen Irán ellen kongresszusi felhatalmazás nélkül.

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Izrael és Libanon kész végrehajtani a tűzszünetet

Az amerikai külügyminisztérium jelentette be éjszaka a megállapodást.

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

Putyin kész együttműködni az új magyar kormánnyal is

A pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján.

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

Magyar Péter után az EU is nagy bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

A cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó alkalmával hivatalosan is megnyissák.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG