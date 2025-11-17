Zelenszkij örülhet: Ukrajna vadászgépeket vehet?

Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök általuk „történelminek” nevezett szándéknyilatkozatot írt alá hétfőn Párizsban arról, hogy Ukrajna száz Rafale típusú francia szuperszonikus vadászrepülőgépet vásárol.

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a megállapodás „tízéves időtávra” szól, s a jövőben lehetséges szerződéseket irányoz elő ukrán fegyverzetbeszerzésre új francia védelmi felszerelésekből: „körülbelül száz Rafale-t, a hozzájuk tartozó fegyverzettel együtt”, valamint más fegyverekből, köztük a fejlesztés alatt álló, új generációs SAMP-T légvédelmi rendszerből, radarrendszerekből és drónokból.