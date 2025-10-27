Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Zelenszkij patthelyzetről beszél, Putyin túl nagyot ígért?

mfor.hu

Interjút adott az ukrán elnök.

Oroszország idén a fronton gyakorlatilag ugyanannyi embert veszített, mint ahányat mozgósított – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjújában.

Az interjúban Zelenszkij azt mondta, hogy tábornokai tájékoztatása szerint Oroszország 2025-ben mostanáig 346 ezer katonát veszített el, azaz ennyien haltak meg vagy sebesültek meg a harcokban.

„Ez gyakorlatilag megegyezik az ebben az időszakban mozgósítottak számával”

- tette hozzá az Axios szerint. Az ukrán elnök emellett cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország képes volna előretörni a fronton. Kijelentette: világosan tudtára adta Donald Trump amerikai elnöknek, hogy ezek az állítások hamisak, és az amerikai hírszerzés szintén azt jelentette, hogy „a csatatéren jelenleg senki nem áll győzelemre”.

Az elnöki interjúban több érdekes kijelentés is elhangzott
Az elnöki interjúban több érdekes kijelentés is elhangzott
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Az ukrán hírszerzés adatai szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasan azzal dicsekedett szövetségeseinek, hogy Oroszország október 15-ig elfoglalja az egész Donyec-medencét, de ez nyilvánvalóan nem történt meg – mutatott rá Zelenszkij.

„Oroszország erre nem képes. Nincs elég embere. A legerősebb zászlóaljait megsemmisítették. Ma a harctéren gyakorlatilag ugyanott állunk, ahol az elmúlt két-három hónapban is”

- szögezte le.

Zelenszkij Trump lépéseit értékelve kijelentette, hogy az Oroszország elleni szankcióknak „súlyos hatásai lesznek”, viszont világossá tette, hogy Putyin nem fog engedni, ha a Fehér Ház vezetője nem növeli rajta a nyomást.

„Trump aggódik az eszkaláció miatt, de az eszkaláció akkor is bekövetkezik, ha nem lesznek tárgyalások. Ha Putyin nem áll meg, akkor valami mással kell kell megállítanunk. A szankciók az egyik ilyen eszköz, de szükségünk van nagy hatótávolságú rakétákra is” – érvelt az elnök.

Ezt mondta a budapesti találkozóról

Az Axios szerint Zelenszkij valóban jelentős engedményt tett: elfogadta Trump javaslatát a frontvonal befagyasztásáról mint tárgyalási alapot.

„Azt hiszem, megértettük egymást. Trump azt mondta, hogy be kell fagyasztani a jelenlegi helyzetet, és el kell kezdeni a tárgyalásokat”

- mondta Zelenszkij. Trump és Putyin budapesti találkozójának elhalasztásával kapcsolatban Zelenszkij megjegyezte, hogy „ez már a harmadik vagy negyedik eset, hogy Putyin és csapata elutasítja Trump javaslatát”.

Hozzátette, hogy Trump „nagyon negatív reakciót váltott ki” Oroszországban a szankciók miatt, ideértve Dmitrij Medvegyevnek, az orosz biztonsági tanács alelnökének „harcias nyilatkozatait”, valamint az orosz médiában megjelent „Amerika- és Trump-ellenes retorikát”.

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna becslései szerint az új amerikai szankciók az orosz olajvállalatok ellen akár 50 százalékkal is csökkenthetik az orosz olajexportot, ami havi mintegy 5 milliárd dollár veszteséget jelenthet.

