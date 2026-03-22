Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Zelenszkij: Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet

Az ukrán elnök szerint Oroszország érdeke, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mert így apadnak az Egyesült Államok fegyverkészletei. Arról is beszélt, hogy a Perzsa-öbölnél bevetett iráni drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

Volodimir Zelenszkij szerint az iráni háború haditechnikai, mindenekelőtt légvédelmi erőforrásokat von el Ukrajnától – idézi a BBC ukrán elnökkel készített interjúját az MTI.

Az államfő arról beszélt a vasárnapi műsörban, hogy nagyon rossz érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az iráni háborúnak milyen hatásai lesznek az ukrajnai helyzetre: úgy látja, az Egyesült Államok jelenleg nagyobb figyelmet fordít a Közel-Keletre, mint Ukrajnára. Az iráni háborút látja amögött is, hogy bár az amerikaiak folyamatosan tárgyalnak külön az oroszokkal és külön az ukrán féllel, az ukrajnai helyzetről folyó háromoldalú találkozókat folyamatosan halasztgatják.

Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt szeretné, hogy az iráni háború minél tovább elhúzódjon, mivel a hosszan tartó háború az energiahordozók árainak emelkedése mellett apasztja az Egyesült Államok fegyverkészleteit, elvonja a légvédelmi rendszereket gyártó amerikai vállalatok által gyártott eszközöket is, így Ukrajnának kevesebb védelmi erőforrás jut.

„Putyin gyengíteni akar bennünket, és ennek egyik módja a Közel-Kelet” 

– mondta.

Az amerikai hadiipar jelenleg havonta 60-65, vagyis évente mintegy 700-800 Patriot légvédelmi rakétát gyárt, és csak a közel-keleti háború első napján 803 ilyen légvédelmi eszközt vetettek be.

Az ukrán elnök a brit parlamentben is beszédet tartott a héten, és elmondta: Ukrajna is segíti a Perzsa-öböl térségének nem hadviselő országait, amelyeket iráni drón- és rakétatámadások érnek. Az ukrán katonai szakértők jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Szaúd-Arábiában tevékenykednek, és úton vannak Kuvaitba is –mondta Zelenszkij. Hozzátette: az ukrán kormánynak egyértelmű bizonyítékai vannak arra, hogy az Irán által a Perzsa-öböl térségében bevetett Sahíd drónokban orosz gyártmányú részegységek is vannak.

Irán interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki egy, az országtól négyezer kilométerre található szigetcsoport felé. Az izraeli miniszterelnök ez után figyelmeztetett arra, hogy az iráni rakéták Európa irányába is meg tudják tenni ezt a távolságot.

Az amerikai elnök 48 órát adott Irán vezetésének, hogy megnyissák a Hormuzi-szorost, ellenkező esetben az enegriainfrastruktúrát fogja támadni az Egyesült Államok.

Vasárnaptól korlátozzák a tankolható mennyiséget, és a hadsereg is bekapcsolódik az üzemanyag benzinkutakhoz történő szállításába.

Egy kiszivárgott hírszerzési jelentés szerint.

Az amerikai elnök videóüzenetet küldött a CPAC Hungary-n.

Ideiglenes mentességet hirdettek.

Az elnök szerint közel a célok elérése.

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

