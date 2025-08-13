2p
Zelenszkij Putyinnal és Trumppal is találkozna

A virtuális csúcs után beszélt erről.

Nyilatkozata elején Friedrich Merz kijelentette: az európai vezetők elszántak abban, hogy elősegítsék a pénteken Alaszkában sorra kerülő Trump-Putyin-csúcstalálkozó sikerét. Hozzátette, hogy Volodimir Zelenszkij a kezdetektől részt vett az előkészületekben.

Merz szerint a tűzszünetnek kell lennie az első lépésnek egy tartós béke felé. Kiemelte az európai alapelvet, miszerint „erőszakkal nem lehet határokat megváltoztatni”, és hangsúlyozta: bármilyen területi kérdést a jelenlegi frontvonalhoz kell viszonyítani. Elmondta továbbá, hogy az európai partnerek „szilárd biztonsági garanciákat” szeretnének elérni Ukrajna számára.

A német kancellár szerint a stratégia alapja Ukrajna támogatása és Oroszország nyomás alatt tartása. Tehát ha Alaszkában nem történik előrelépés az orosz fél részéről, akkor az Egyesült Államoknak és az európaiaknak fokozniuk kell a nyomást. Merz szerint Trump nagyjából osztja az európai álláspontot, és „nagyon jó, konstruktív beszélgetésnek” nevezte az egyeztetést.

Zelenszkij: „ami Ukrajnát érinti, arról Ukrajnával kell tárgyalni”

Az ukrán elnök elsőként hangsúlyozta, hogy nagyon intenzív egyeztetések zajlottak, jelentős európai egység mellett. Mint mondta, „ami Ukrajnát érinti, arról Ukrajnával kell tárgyalni”, ezért kijelentette, támogatja a Trump-Putyin-Zelenszkij hármas csúcstalálkozó ötletét.

Megismételte, hogy nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, mivel szerinte Putyin „blöfföl”, amikor azt mondja, hogy nem érdekli a szankciók hatása. Zelenszkij hozzátette: Trump biztosította arról, hogy közvetlenül a Putyinnal folytatott találkozó után felhívja, hogy átbeszéljék a történteket; ha pedig a megfogalmazott célokat nem sikerül elérni, akkor egyeztetnek arról, mi legyen a következő lépés.

