Zelenszkij: "SOS küldjetek fegyvereket!"

Ezrek tüntettek Európa-szerte szombaton az orosz-ukrán háború kezdetének második évfordulóján Ukrajnát támogatva. Németországban a rendőrség szerint mintegy ötezren gyülekeztek Berlinben ukrán zászlók alatt. Ötezren tüntettek Kölnben is, és több ezer tüntető jelent Frankfurtban, Münchenben és Stuttgartban is. Franciaországban szintén ezrek vonultak fel Kijev iránti támogatásukat kifejezve.Nagy-Britanniában ezrek vonultak ukrán zászlók erdejében a londoni Hyde Parkból a Trafalgar térre. Dublinban szintén több ezren vettek részt az ukrán közösség szervezte menetben. Svédországban is ezrek tüntettek Stockholmban "Ki Oroszországgal Ukrajnából" jelszó alatt. Nagygyűlések voltak

Zelenszkij sokkal gyorsabb és nagyobb volumenű segítséget vár. Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Belgrádban is, ahol több száz szerb és a háború kitörése után elmenekült orosz állampolgár csatlakozott az Ukrajna nagykövete vezette megmozduláshoz. Olaszországban néhány száz ember tüntetett Milánóban a "Győzelmet a békének" jelszóval tartott megmozduláson. Görögországban néhány százan jelentek meg Athén központjában. Madridban mintegy ezerötszázan tüntettek, közöttük számos ukrán "A Donyec-medence Ukrajnáé" és "Putyin gyilkos" transzparensek alatt. Spanyolország 2022-ben 83 ezer ukrán menekültet fogadott be.

A hét legfejlettebb országot tömörítő G7 országcsoportbeli szövetségeseit szólította fel szombaton, az orosz-ukrán háború kezdetének második évfordulóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy "időben" küldjék a katonai segítséget."Nagyon jól tudják, mire van szükségünk, hogy megvédjük az egünket, hogy megerősítsük a szárazföldi hadsereget, hogy támogassák és folytassák tengeri sikereinket, és tökéletesen tudják, hogy minderre időben van szükségünk, és számítunk önökre" - jelentette ki az ukrán elnök a G7 Kijevben tartott virtuális tanácskozásán. A két éve tartó háborúban az ukrán hadseregnek nincs elegendő legénysége, lőszerre és több légvédelmi rendszerre van szüksége, hogy megállítsa a támadó orosz hadsereget. Kijev nem kapott meg a fő szövetségesétől, az Egyesült Államoktól a Joe Biden elnök ígérte 61 milliárd dollárt a republikánusok vétója miatt, és az európai uniós támogatás is késlekedik.

A G7 vezetői közös közleményben biztosították Ukrajnát, hogy számíthat a támogatásukra, ameddig szükség van rá. A vezetők, akik Kijev létfontosságú katonai és pénzügyi támogatói, ígéretet tettek arra is, hogy a jövőben is szankciókkal akadályozzák Moszkva bevételi forrásait. A konferencia résztvevői bírálták a Teherán, Peking és Phenjan által Moszkvának nyújtott segítséget, és ígéretet tettek, hogy fellépnek azon harmadik felek ellen, akik anyagilag támogatják az Oroszország által folytatott háborút. Egy fehér házi illetékes szerint Joe Biden amerikai elnök a videókonferencián megvitatta Washington Ukrajnának szánt folyamatos támogatását és azokat a lépéseket, amelyekkel a G7 biztosíthatja a jövőben is Oroszország felelősségre vonhatóságát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrajnai háború kitörésének második évfordulója alkalmából közvetített szombati videoüzenetében ismét kijelentette, hogy hazája győzni fog az orosz agresszióval szemben. Zelenszkij a Kijev közelében található Hosztomel katonai repülőterén fogadta az évfordulón Ukrajnába látogató Giorgia Meloni olasz, Alexander De Croo belga és Justin Trudeau kanadai kormányfőt, valamint Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, akiknek a célja szolidaritásuk ismételt kinyilvánítása volt.

Giorgia Meloni olasz kormányfő kétoldalú védelmi megállapodást írt alá az ukrán elnökkel. Újságíróknak nyilatkozva azt mondta, "Ukrajna a mi szabadságunkért és nemzeti érdekeinkért is harcol". A védelmi megállapodás értelmében Olaszország is részt vesz ukrán katonák kiképzésében és az ukrán védelmi ipar megerősítésében, valamint NATO-kompatibilis védelmi felszereléseket ad át Ukrajnának.

Ursula von der Leyen az X közösségi platformon tett közzé egy nyilatkozatot, és ebben bejelentette, hogy átadott az ukrán rendőrségnek 50 terepjáró gépkocsit, amelyek az Európai Unió korábbi adományaként Ukrajnába érkezett aknamentesítő gépet segítik majd az oroszoktól visszafoglalt területeken. "Pénzügyileg, gazdaságilag, katonailag és erkölcsileg is Ukrajna mellett állunk, szilárdabban, mint valaha, és mindaddig, amíg az ország szabad nem lesz" - írta.

Andrzej Duda lengyel elnök az évforduló alkalmából azt írta egy közleményében: Támogattuk, támogatjuk és támogatni fogjuk Ukrajnát szabadságharcában, és ez a támogatás a háborús kimerülés ellenére most nagyon fontos. A szabad világ nem engedheti meg, hogy Putyin és Oroszország diadalmaskodjon." Donald Tusk lengyel miniszterelnök pedig ezt írta: "Két évi ukrán hősiesség, két évi orosz barbárság, és két évi szégyen azoknak, akik közönyösek maradtak."

Kiállt Ukrajna mellett közleményben Zuzana Caputova szlovák elnök és a parlamenti ellenzéki is. Robert Fico szlovák kormányfő viszont egy rádiós vitaműsorban megerősítette, hogy kormánya ellenzi fegyver szállítását Ukrajnának, valamint Ukrajna NATO-tagságát is. Hozzátette, hogy szerinte Oroszországot katonailag nem lehet legyőzni. Juraj Blanar külügyminiszter béketárgyalásokat szorgalmazott, elismerve, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot.

Orbán Viktor holland barátja Ukrajna katonai támogatását fontolgatja. A holland választások győztese, Geert Wilders radikális jobboldali politikus ezt szombaton jelezte, miután szakított a fegyverszállítást ellenző korábbi álláspontjával.

Kiadták Alekszej Navalnij börtönben meghalt orosz ellenzéki politikus holttestét az anyjának - közölte szombaton az X mikroblog portálon Kira Jarmis, a néhai politikus szóvivője. Egyelőre nem tudni, "a hatóságok megakadályozzák-e, hogy a temetést a család kívánsága szerint tartsák meg, úgy, ahogyan Alekszej megérdemli".

