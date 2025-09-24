Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-közgyűlésen a világ vezetőihez fordult, hogy akadályozzák meg Oroszországot abban, hogy „az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyét” indítsa el. Az ukrán elnök arra figyelmeztetett: a dróntechnológia és a mesterséges intelligencia kombinációja katasztrófához vezethet.

Beszédében nemcsak a Nyugatot, hanem Kínát is igyekezett mozgósítani. Sötét képet festett arról, miként használja Oroszország a modern technológiát a háború átformálására – szöges ellentétben Donald Trump kijelentésével, miszerint az orosz hadsereg legfeljebb egy „papírtigris”- írja a Guardian.

Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin, ha senki nem állítja meg, drónokkal terjesztheti ki a háborút egész Európára. Hozzátette: tíz éve még elképzelhetetlen volt, hogy olcsó drónok olyan halálsávokat hozzanak létre, amelyek több tíz kilométeren át mindent megbénítanak. Kiemelte: az emberek ilyesmit korábban csak egy nukleáris csapás után képzeltek el.

Beszédet mondott az ukrán elnök

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Lengyelországi drónbecsapódás

Az utóbbi hetek orosz akcióira utalva, köztük a lengyelországi drónbetörésre utalva kijelentette

„Putyin célja a háború kiszélesítése és elmélyítése … a folytatás a terjeszkedésen keresztül.”

Zelenszkij emlékeztetett: korábban figyelmeztette Európát Oroszország szándékaira, „és most orosz drónok repülnek át Európán”. Hangsúlyozta: senki sem maradhat védett a háború terjedésével szemben. „Az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyében élünk” – fogalmazott.

Az ukrán elnök nem adott átfogó értékelést a háború állásáról, és nem reagált közvetlenül Trump meglepő kijelentésére sem, miszerint Ukrajna visszaszerezheti minden, 2022 óta elveszített területét. Csupán annyit mondott: keddi találkozója az amerikai elnökkel jó hangulatban zajlott.