Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij sötét beszéde: Putyin drónokkal terjesztheti ki a háborút

mfor.hu

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen beszélt.

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-közgyűlésen a világ vezetőihez fordult, hogy akadályozzák meg Oroszországot abban, hogy „az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyét” indítsa el. Az ukrán elnök arra figyelmeztetett: a dróntechnológia és a mesterséges intelligencia kombinációja katasztrófához vezethet.

Beszédében nemcsak a Nyugatot, hanem Kínát is igyekezett mozgósítani. Sötét képet festett arról, miként használja Oroszország a modern technológiát a háború átformálására – szöges ellentétben Donald Trump kijelentésével, miszerint az orosz hadsereg legfeljebb egy „papírtigris”- írja a Guardian.

Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin, ha senki nem állítja meg, drónokkal terjesztheti ki a háborút egész Európára. Hozzátette: tíz éve még elképzelhetetlen volt, hogy olcsó drónok olyan halálsávokat hozzanak létre, amelyek több tíz kilométeren át mindent megbénítanak. Kiemelte: az emberek ilyesmit korábban csak egy nukleáris csapás után képzeltek el.

Beszédet mondott az ukrán elnök
Beszédet mondott az ukrán elnök
Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Lengyelországi drónbecsapódás

Az utóbbi hetek orosz akcióira utalva, köztük a lengyelországi drónbetörésre utalva kijelentette

„Putyin célja a háború kiszélesítése és elmélyítése … a folytatás a terjeszkedésen keresztül.”

Zelenszkij emlékeztetett: korábban figyelmeztette Európát Oroszország szándékaira, „és most orosz drónok repülnek át Európán”. Hangsúlyozta: senki sem maradhat védett a háború terjedésével szemben. „Az emberiség történetének legpusztítóbb fegyverkezési versenyében élünk” – fogalmazott.

Az ukrán elnök nem adott átfogó értékelést a háború állásáról, és nem reagált közvetlenül Trump meglepő kijelentésére sem, miszerint Ukrajna visszaszerezheti minden, 2022 óta elveszített területét. Csupán annyit mondott: keddi találkozója az amerikai elnökkel jó hangulatban zajlott.

 

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Szlovákia viszont ott lehet.

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Trump Zelenszkij kottájából olvasott? Az oroszok szerint igen

Reagált a Kreml szóvivője az amerikai elnök kritikus kijelentéseire. 

Újabb eljárás indulhat Magyarország ellen, egy szokatlan ügyben

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

Szent-Iványi István: „a magyar kormány hintapolitikájának csődje egyre nyilvánvalóbb”

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Putyin tombolhat, Zelenszkij mosolyog – olyat mondott Trump, amit eddig soha

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

Szijjártó Péter Brunei külügyminiszterével, Dato Erywan Pehin Yusoffal tárgyal

Szijjártó Péter bejelentette a szultán meghívását

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés margóján számos nemzet küldöttével találkozott. Egy ilyen találkozó keretében hívta meg hazánkba a nálunk még sohasem látott szultánt az olajországból.

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Európa országai a pokolra jutnak – figyelmeztetett az amerikai elnök

Donald Trump az ENSZ közgyűlésen tartott heves beszédében nekiesett Európának. Kijelentette, hogy „országaitok a pokolra jutnak” a migrációs és zöld politikák miatt, és arra kérte szövetségeseit, hogy azonnal hagyják abba az orosz energiaimportot, különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”.

Lengyelországnak ennyi elég volt

Lengyelországnak ennyi elég volt

Az ország újra megnyitja a határátkelőhelyeket Fehéroroszországgal – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök elgondolkodotta lehetőségeken

Nem zárta ki az orosz érintettséget a dán miniszterelnök a koppenhágai drónincidensben

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedd reggel mondta ezt újságíróknak.

