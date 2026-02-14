2p

Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orosz-ukrán konfliktus

Zelenszkij szerint az oroszok nagy árat fizetnek minden elfoglalt kilométerért

mfor.hu

Komoly emberi áldozatokról beszélt.

Ukrajna minden egyes elfoglalt kilométere Oroszországnak körülbelül 170 halott, illetve súlyosan sebesült katonába kerül – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Atlantic című lapnak adott interjújában, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség szemlézett szombaton.

Az államfő szavai szerint Ukrajna nem fog vereséget szenvedni, és ezt Donald Trump amerikai elnök és környezete is megértette már. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat hónapban a front egyetlen részén sem állnak nyerésre az orosz csapatok.

Trumppal képzeli el a háború lezárását

A lap azt is megkérdezte tőle, mi történik, ha Trump kijelenti, hogy belefáradt a tárgyalásokba, és a belpolitikára összpontosít. „Ez rossz lenne. Nem szeretnénk, ha az amerikaiak kivonulnának a tárgyalásokról” – válaszolta az ukrán elnök.

Hozzátette, hogy egyelőre nem lát valódi szándékot az oroszok részéről a háború lezárására annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke előtt késznek mutatkoznak erre.

„Számunkra könnyebb a háborút az amerikaiak részvételével lezárni a tárgyalásokon. Könnyebb, mert ők képesek nyomást gyakorolni az oroszokra. Úgy gondolom, hogy ma erre csak Trump képes” – emelte ki Zelenszkij.

