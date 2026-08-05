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Külpolitika Háború Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij szerint csökkent a szövetségesek lelkesedése Ukrajna támogatása iránt

mfor.hu

Harmadannyi légvédelmi rakétát kapott Ukrajna 2026-ban az előző évihez képest, noha a partnerországok rendelkeznek ilyen rakétákkal – nehezményezte az ukrán elnök szerdán a Facebookon.

„Sajnos idén jelentősen visszaesett a partnereinktől érkező rakétaelhárító fegyverek szállítása. A légvédelmi rakéták mennyisége a szállítmányokban a 2025-ös évhez képest a harmadára csökkent. Ez nemcsak a nyári időszakra vonatkozik, hanem 2026 első félévének teljes időszakára” – mutatott rá Volodimir Zelenszkij bejegyzésében.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a partnerországok rendelkeznek ezekkel a rakétákkal. „Fontos, hogy végre megszülessenek a szükséges politikai döntések a szállításokról és a gyártási folyamatok felgyorsításáról, különösen azok ukrajnai lokalizálásáról. Ez kézzelfogható támogatást jelenthet nemcsak országunknak, hanem az emberi élet globális védelmének is.”

Az államfő hozzátette, hogy a hadsereg, a védelmi minisztérium, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a katonai hírszerzés (HUR) és az elnöki iroda vezetőinek részvételével tartott tanácskozáson meghatározták az ukrajnai infrastruktúra védelmét szolgáló további intézkedések rendjét. A tanácskozáson emellett az ukrán fegyveres erők olyan aktív intézkedéseiről is döntöttek, amelyeket a donyecki régióban és a front néhány más szakaszán hajtanak végre.

„Jelenleg természetesen a legnagyobb figyelem (a Donyeck megyei) Kosztyantinyivka és Szlovjanszk városokra összpontosul.”

 Közlése szerint megvitatták ezenfelül az augusztusi prioritásokat az Oroszország elleni nagy hatótávolságú csapások tekintetében.

„Folytatódnak a műveletek az orosz olajipari létesítmények és olajfinomítók ellen. A háború elhúzásának ára az agresszor számára tovább fog emelkedni”

- jelentette ki az elnök. Az Ukrajinszka Pravda hírportál a Financial Times című brit lap értesülésére hivatkozva hozzáfűzte: Donald Trump amerikai elnök Zelenszkijjel folytatott múlt heti találkozóján elutasította, hogy több száz további elfogórakétát biztosítson Patriot légvédelmi rendszerekhez.

A háborús cselekményekről és a várható diplomáciai mozgásokról nemrég a Klasszis Podcastban Tálas Péter biztonságpolitikai elemzőt kérdeztük. A műsort itt hallgathatják vissza:

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