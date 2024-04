Zelenszkij szerint is nagyon nehéz a helyzet, kezdődhet a következő nagy ütközet az ukrán fronton

Az Ukrajna elleni orosz légitámadásokat használta modellnek Irán az Izrael ellen szombaton indított csapásokhoz az Institute for the Study of War (ISW) elemzése szerint. A drónok, robotrepülőgépek és ballisztikus rakéták olyan ütemben lettek kilőve, hogy azok egyszerre érjék el az izraeli légteret – és ezzel lehetőség szerint túlterheljék az izraeli légvédelmet. Ezt a módszert az oroszok rendszeresen használják Ukrajnában.

Azonban Izraellel ellentétben Ukrajna nem tud harci repülőgépeket bevetni drónok és robotrepülőgépek lelövésére, ahogy azt Izrael esetében láthattuk. A nyáron érkező F-16-osok elméletben képesek lehetnek ilyen feladatok ellátására – írja az ISW.

NEW | The Iranian April 13 missile-drone attack on Israel was very likely intended to cause significant damage below the threshold that would trigger a massive Israeli response. The attack was designed to succeed, not to fail. (1/9) pic.twitter.com/EDFMFzw5M4 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 14, 2024

Az orosz erők május 9-éig, tehát a második világháborús szovjet győzelem emléknapjáig tervezik elfoglalni a Bahmut közeli, stratégiai fontosságú települést, Csasziv Jart. Rob lee katonai szakértő szerint a városkáért, illetve annak romjaiért folytatott csata fontos ütközete lehet a háborúnak. „Csasziv Jar jól védhető, magas terepen helyezkedik el. Ha az oroszok elfoglalják, növelhetik a donyecki előrenyomulásuk ütemét a várható nyári offenzívájuk során.” A szakértő szerint az ukránoknak sürgősen szüksége lenne tüzérségi lőszerszállítmányokra, hogy megállítsák az orosz előretörést.

This will likely be an important battle. Chasiv Yar is located on defensible high ground. If Russia takes the city, they could potentially increase the rate of advance deeper into Donetsk Oblast as part of an expected summer offensive. Russian forces will still have to cross the… https://t.co/ihiYvhhy2K pic.twitter.com/zuxXca9pjJ — Rob Lee (@RALee85) April 13, 2024

Volodimir Zelenszkij szokásos éjszakai videóüzenetében arról beszélt, hogy „egy ilyen háborúban soha nem könnyű a helyzet a fronton. De ezekben a napokban – különösen a donyecki fronton – egyre nehezebb a helyzet.” Az ukrán elnök arra is figyelmeztette népét, hogy Oroszország újabb nagy offenzívára készülhet tavasz végén vagy a nyáron.ű

Over the last week, Russian terrorists used nearly 130 "Shahed" drones against Ukraine; fortunately, we were able to intercept the vast majority of them. More than 80 Russian missiles and nearly 700 guided aerial bombs were also used.



Rhetoric does not protect skies. Thoughts… pic.twitter.com/dIgO8ID4NG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2024