Zelenszkij: Toborznunk kell, sok ukrán katona két éve harcol megállás nélkül

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy Oroszország e havi offenzívája az északkeleti harkovi régióban csak az „első hullám” lehet, és az orosz csapatok Harkiv városát célozhatják meg.

Zelenszkij szerint a helyzetet a régióban, ahol Oroszország több határ menti falut elfoglalt, „ellenőrzik”, de „nem stabilizálták”, miután Ukrajna erősítést küldött. Az elnök elmondta, hogy az orosz csapatok 5-10 km-re hatoltak be az északkeleti határ mentén, mielőtt az ukrán erők megállították őket.

Oroszország pénteken újabb csapásokat mért Harkivre, amelyekben legalább három ember meghalt és 28-an megsebesültek – mondta a város polgármestere, Igor Terekhov. A harkovi régió kormányzója, Oleg Szinegubov azt mondta, hogy az orosz erők megpróbálják bekeríteni Vovchanszkot, egy szinte elhagyatott várost a határ közelében. Az orosz csapások Vovchanszkban egy embert öltek meg.

Moszkva csaknem 70 kilométerrel bővítette az aktív harcok területét azzal, hogy megindította offenzíváját Harkiv térségében – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán hadsereg főnöke.

Az amerikai külügyminiszter Ukrajnában KépszövegKijev, 2024. május 15.Antony Blinken amerikai külügyminiszter gitározik a The 1999 zenekarral, amely Neil Young Rockin' in the Free World című számát adja elő a kijevi Barman Dictat bárban 2024. május 14-én.

Fotó: MTI/AP