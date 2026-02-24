Zelenszkij tudni szeretné, hogy Ukrajna mikor csatlakozhat az Európai Unióhoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor Ukrajna csatlakozhat a közösséghez – írja a Financial Times alapján a Telex. Zelenszkij szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kéne történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre.

Az elnök az orosz invázió negyedik évfordulója alkalmából adott interjút a lapnak, és sokat beszélt az esetleges békekötésről. Szerinte Donald Trump rá sokkal nagyobb nyomást próbál helyezni, mint Oroszországra, ami Zelenszkij szerint apró gesztusokkal próbálja gyengíteni Kijev pozícióját az amerikai elnök szemében. Azt mondta, hogy az oroszok csak játszadoznak a világgal, csak színészkednek, amikor arról beszélnek, hogy békét akarnak.