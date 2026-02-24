1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Külpolitika Ukrajna

Zelenszkij tudni szeretné, hogy Ukrajna mikor csatlakozhat az Európai Unióhoz

mfor.hu

Szerinte  az oroszok csak játszadoznak a világgal.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kéri az Európai Uniót, hogy minél előbb álljanak elő egy dátummal, amikor Ukrajna csatlakozhat a közösséghez – írja a Financial Times alapján a Telex. Zelenszkij szerint a csatlakozásnak már 2027-ben meg kéne történnie, hogy Oroszország ne tudja blokkolni azt akár a következő 50 évre.

Az elnök az orosz invázió negyedik évfordulója alkalmából adott interjút a lapnak, és sokat beszélt az esetleges békekötésről. Szerinte Donald Trump rá sokkal nagyobb nyomást próbál helyezni, mint Oroszországra, ami Zelenszkij szerint apró gesztusokkal próbálja gyengíteni Kijev pozícióját az amerikai elnök szemében. Azt mondta, hogy az oroszok csak játszadoznak a világgal, csak színészkednek, amikor arról beszélnek, hogy békét akarnak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Robert Fico is drasztikus lépésre szánta el magát Ukrajnával szemben

Robert Fico is drasztikus lépésre szánta el magát Ukrajnával szemben

Megpróbáltak telefonon beszélni az ukrán elnökkel, de nem sikerült.

Kiszivárgott egy Orbán Viktornak küldött levél – figyelmeztették a miniszterelnököt

Kiszivárgott egy Orbán Viktornak küldött levél – figyelmeztették a miniszterelnököt

A tagállami kötelezettségről írtak neki.

Több szinten is próbálják meggyőzni a magyar kormányt az EU-s vétóról

Több szinten is próbálják meggyőzni a magyar kormányt az EU-s vétóról

Erről az EU külügyi főképviselője beszélt.

Megvan, mikor tárgyalhat újra Oroszország és Ukrajna?

Megvan, mikor tárgyalhat újra Oroszország és Ukrajna?

Napokon belül esedékes lehet.

Fenyegetőzik a magyar kormány, ezt üzenték Zelenszkijnek és az Európai Uniónak

Fenyegetőzik a magyar kormány, ezt üzenték Zelenszkijnek és az Európai Uniónak

Nem fognak semmilyen döntést elfogadni.

Utolsó figyelmeztetés Indiától? Haza kell térni Iránból

A fokozódó feszültségek miatt újra felszólította India saját állampolgárait Irán miatt.

Új világháborúba bonyolódott Putyin – ezt vallja Zelenszkij

Új világháborúba bonyolódott Putyin – ezt vallja Zelenszkij

Az ukránok egyszerűen csak az igazságos békére törekednek az államfőjük szerint.

Füstbe ment terv: Amerika felsült, nem finomkodnak a gazdasági nagyágyúk

Füstbe ment terv: Amerika felsült, nem finomkodnak a gazdasági nagyágyúk

Most éppen Kína szúrt jól oda az amerikaiaknak a bírósági döntés nyomán.

Lelőttek egy fiatal benzinkannás fegyverest Trump rezidenciájánál

Lelőttek egy fiatal benzinkannás fegyverest Trump rezidenciájánál

Az elnök pedig ott sem volt a súlyos eset idején.

Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

A jól értesültek szerint csupán néhány óra maradt, és az Egyesült Államok harcba száll Irán ellen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168