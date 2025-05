Zelenszkij üzent Putyinnak – enélkül nem tárgyalnak az ukránok

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, közvetlen és előfeltételek nélküli tárgyalásokat javasolt vasárnap hajnalban Ukrajnának Vlagyimir Putyin orosz elnök. Putyin szerint a megbeszélések már május 15-én megkezdődhetnek Isztambulban, és arra kell irányulniuk, hogy „a konfliktus gyökereinek felszámolásával” helyre lehessen állítani „a hosszú távú, tartós békét”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!