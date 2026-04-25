2p
Külpolitika Azerbajdzsán Orosz-ukrán konfliktus Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij üzent Putyinnak

mfor.hu

Az ukrán elnök Azerbajdzsánban folytatná a béketárgyalásokat.

Ukrajna hajlandó valamely azerbajdzsáni helyszínen tárgyalni Oroszországgal a háború lezárásáról – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Bakuban, Ilham Aliyev azeri elnökkel folytatott megbeszélései után.

„Megvitattuk a béketörekvéseket. Ukrajna számára nagyon fontos, hogy Oroszországban legyen szilárd elhatározás ennek az igazságtalan háborúnak a lezárására. Természetesen nagyra értékeljük partnereink szerepvállalását a közvetítésben. Elmondtuk Azerbajdzsán elnökének, hogy készek vagyunk háromoldalú tárgyalásokra is. Ilyeneket már tartottunk Törökországban és az amerikai partnereinkkel Svájcban” – idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.

Az államfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna kész a lehető leghamarabb egyeztetéseket kezdeni Azerbajdzsánban, amennyiben Oroszország is készen áll a diplomáciai megoldásra. Zelenszkij azt mondta, hogy azeri látogatásán aláírtak hat dokumentumot, köztük biztonsági megállapodásokat.

„Ma hat dokumentumot írtunk alá, különböző területeken. A részleteket tárgyalódelegációink később mindenképpen ismertetik. Most a legfontosabb terület a biztonság és a védelmi ipari komplexum. Ukrajna bizonyította ebben a háborúban, hogy ellen tud állni az agresszornak, és most megosztja tapasztalatait” – jelentette ki.

Zelenszkij külön kiemelte, hogy a nyílt háború alatt többször is találkozott már az azeri elnökkel, de ez volt az első hivatalos látogatása az országban. „Köszönöm Azerbajdzsánnak, hogy támogatja szuverenitásunk és területi integritásunk megőrzését. Ukrajna is mindig így tett Azerbajdzsánnal szemben” – fűzte hozzá az államfő.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Wéber Balázs, Vámosi Ágoston, Bózsó Péter

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

A leendő Magyar-kormánynak is üzentek az oroszok

A leendő Magyar-kormánynak is üzentek az oroszok

Az orosz külügyi szóvivő szerint jobb nem elsietni az alakuló magyar kormány álláspontjának kommentálását, tartózkodni kell a gyors következtetésektől, és meg kell várni Budapest konkrét lépéseit és intézkedéseit.

Még nem döntött a parlament, de már lehet tudni, mikor indulhat a kötelező sorkatonaság Szerbiában

Még nem döntött a parlament, de már lehet tudni, mikor indulhat a kötelező sorkatonaság Szerbiában

Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, legalábbis hamarosan a parlament elé kerül az új szabályozás. Ha az országgyűlés elfogadja, jövő márciusban már be kell vonulni.

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, az Európai Tanács ülésén pénteken.

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Még ki sem hűlt az előző, máris újabb szankciós csomagon dogozik az EU

Folytatódik az Oroszországra helyezett gazdasági nyomás.

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Trump: három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

Az amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Elárulta Putyin, hogy miért kapcsolják le az internetet Oroszországban

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön azt mondta, hogy az országban tapasztalható internetkimaradásokat biztonsági okokból vezetik be. Csak nagyon enyhe önkritikát gyakorolt ezzel kapcsolatban.

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciócsomagot Oroszország ellen

Nagy nehezen elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen

Az Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagot. Ezt a testület soros ciprusi elnöksége közölte az X-en. 

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Alig indult újra a szállítás, sajtóhírek szerint Ukrajna máris drónokkal támadta a Barátság kőolajvezetéket

Röviddel azután, hogy Kijev helyreállította az orosz olajtól függő Szlovákia és Magyarország felé irányuló szállításokat a Barátság (Druzsba) vezetéken keresztül, ukrán drónok csütörtökön megtámadták a Druzsba kőolajszállítási hálózat egyik kulcsfontosságú, Oroszország területén található csomópontját, és tüzet okoztak – számolt be róla a Kyiv Post.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG