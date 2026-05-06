Zelenszkij válaszlépéseket ígér, ezt üzente az oroszoknak

Az orosz hadsereg szerda délelőtt 10 óráig 1820 alkalommal sértette meg a tűzszünetet ágyúzásokkal, rohamkísérletekkel, légicsapásokkal és drónok alkalmazásával – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, kiemelve, hogy Ukrajna válaszlépéseket fog tenni.

„Megállapíthatjuk, hogy az orosz fél megszegte a tűzszünetet. A katonáink és hírszerzésünk esti jelentéseinek összegzése után döntünk a további lépéseinkről” – hangsúlyozta az államfő.

Szavai szerint a Dnyipro, Zaporizzsja, Kramatorszk és más városok, illetve térségek elleni keddi kegyetlen támadások után az orosz hadsereg szerdán is folytatta az aktív harci műveleteket és a „terrorjellegű” bombázásokat.