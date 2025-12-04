Zelenszkij veszélyben? Az amerikai árulásról szól egy kiszivárgott dokumentum

A német Der Spiegelhez került egy olyan, európai vezetők konferenciahívásáról származó feljegyzés, amely szerint Emmanuel Macron francia elnök arra figyelmeztetett, hogy „előfordulhat, hogy az Egyesült Államok elárulja Ukrajnát a terület kérdésében, miközben nincs világos biztonsági garancia” – írja a Guardian.

Macron kijelentése messzire vezet

A kiszivárgott dokumentum szerint Macron úgy fogalmazott, hogy a tárgyalások feszült helyzete „komoly veszélyt” jelent Zelenszkijre nézve. A német kancellár, Friedrich Merz – aki szintén részt vett a híváson – hozzátette, hogy az ukrán elnöknek „nagyon óvatosnak” kell lennie. Merz úgy fogalmazott Steve Witkoff, Trump különmegbízottjának moszkvai útjával kapcsolatban:

„játszanak velük és velünk is.”

Emellett más európai vezetők is aggodalmukat fejezték ki. A finn államfő, Alexander Stubb állítólag azt mondta: „nem hagyhatjuk Ukrajnát és Volodimirt ezekkel az emberekkel szemben egyedül.”

A NATO főtitkára, Mark Rutte, aki nyilvánosan rendszerint dicsérően beszél Trumpról – a jelentés szerint egyetértett Stubb megjegyzésével és kijelentette: „védenünk kell Volodimirt.”

A kiszivárgott dokumentum hitelessége nem ellenőrizhető teljesen, a megszólalók sem erősítették meg az elhangzottakat nyilvánosan, ugyanakkor a Der Spiegel azt állítja, hogy „több” résztvevővel is beszélt, akik megerősítették, hogy a hívás valóban lezajlott, és közülük ketten azt mondták, az idézeteket „pontosnak” tartják.