1p
Külpolitika Hitel Hitelválság - adósságválság Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Zelenszkijék megint egy rakás pénzhez jutnak, persze hitelből

mfor.hu

Már meg is született erről a döntés az érintett nemzetközi szervezetnél.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményt adott ki, mely szerint a szervezet igazgatótanácsa befejezte az Ukrajnának nyújtott finanszírozási program felülvizsgálatát,

vagyis zöld jelzést kap az ország, így hozzáférhet nagyjából 690 millió dollárhoz.

Ezt a Reuters alapján a Telex írta meg.

Romlottak a kilátások

Ukrajnát jelenleg egy 8,1 milliárd dolláros IMF-hitelprogram keretében finanszírozzák, és az újabb folyósítással 2,2 milliárdra emelkedik az eddig kifizetett összeg.

A felülvizsgálat komoly próbatétel volt Ukrajna számára, amely

igyekszik fenntartani a gazdasági stabilitását, előremozdítani a reformokat, valamint megbirkózni az infrastruktúrájukat érő kritikus orosz támadásokkal.

Az IMF szerint Ukrajna a háború ellenére is megőrizte makrogazdasági és pénzügyi stabilitását. A közleményben arról is írtak, hogy a gazdasági kilátások romlottak, főleg a kritikus infrastruktúra elleni fokozódó orosz támadások és a közel-keleti konfliktus tovagyűrűző hatásai miatt.

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Azonnal fejcseréket hajtott végre az új brit miniszterelnök

Andy Burnham alaposan felkavarta az állóvizet.

400 drón vitte Zelenszkij válaszát Moszkvába

400 drón vitte Zelenszkij válaszát Moszkvába

Drónfordultával ment a bosszú a Kijev elleni csapásért.

Megérkezett Putyin bosszúja az odesszai kikötőbe

Megérkezett Putyin bosszúja az odesszai kikötőbe

Tíz halott.

Se olaj, se földgáz nem jön az Öbölből – a rakéták, bombák és drónok viszont potyognak

Se olaj, se földgáz nem jön az Öbölből – a rakéták, bombák és drónok viszont potyognak

9. napja tart a háború második fordulója.

Két kicsit kelletlen vendége is lesz a vb-döntőn Trumpnak

Két kicsit kelletlen vendége is lesz a vb-döntőn Trumpnak

A kanadai és a mexikói vezető is ott lesz, pedig biztos lenne egy-két keresetlen szavuk az amerikai elnökhöz.

Megjött az orosz győzelmi jelentés a hajnali csapásról

Megjött az orosz győzelmi jelentés a hajnali csapásról

Nagy pontossággal dolgoztak – állítják.

Épülő atomerőmű, édesvizet előállítő üzem és két hajó is a célpontok közé került a Közel-Keleten

Épülő atomerőmű, édesvizet előállítő üzem és két hajó is a célpontok közé került a Közel-Keleten

Eszkalálódik a helyzet.

Brutális támadás érte Kijevet vasárnap hajnalban, hiperszonikus fegyvereket is küldtek az oroszok

A háború egyik legnagyobb rakétatámadása.

Irán ezúttal túl messzire ment? Megint áll a bál a Közel-Keleten

Irán ezúttal túl messzire ment? Megint áll a bál a Közel-Keleten

Kemény büntetést ígér Amerika.

Felmérték, hogy mennyire bíznak a magyarok a NATO-ban, Putyinban és Zelenszkijben

Felmérték, hogy mennyire bíznak a magyarok a NATO-ban, Putyinban és Zelenszkijben

Miközben a NATO támogatottsága Magyarországon húszéves rekord közelébe emelkedett, Volodimir Zelenszkijben csak minden ötödik magyar bízik, a Fidesz-szavazók pedig még az európai populista pártok hívei közül is kiemelkedően pozitívan viszonyulnak Vlagyimir Putyinhoz – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. A vizsgált országok közül egyedül Magyarországon jellemző, hogy az idősebbek kedvezőbben ítélik meg Oroszországot, mint a fiatalok.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG