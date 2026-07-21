Zelenszkijék megint egy rakás pénzhez jutnak, persze hitelből

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményt adott ki, mely szerint a szervezet igazgatótanácsa befejezte az Ukrajnának nyújtott finanszírozási program felülvizsgálatát,

vagyis zöld jelzést kap az ország, így hozzáférhet nagyjából 690 millió dollárhoz.

Ezt a Reuters alapján a Telex írta meg.

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Romlottak a kilátások

Ukrajnát jelenleg egy 8,1 milliárd dolláros IMF-hitelprogram keretében finanszírozzák, és az újabb folyósítással 2,2 milliárdra emelkedik az eddig kifizetett összeg.

A felülvizsgálat komoly próbatétel volt Ukrajna számára, amely

igyekszik fenntartani a gazdasági stabilitását, előremozdítani a reformokat, valamint megbirkózni az infrastruktúrájukat érő kritikus orosz támadásokkal.

Az IMF szerint Ukrajna a háború ellenére is megőrizte makrogazdasági és pénzügyi stabilitását. A közleményben arról is írtak, hogy a gazdasági kilátások romlottak, főleg a kritikus infrastruktúra elleni fokozódó orosz támadások és a közel-keleti konfliktus tovagyűrűző hatásai miatt.