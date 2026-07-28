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Külpolitika Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok Izrael Ukrajna

Zelenszkijjel és Netanjahuval is tárgyalt Trump

mfor.hu

A Fehér Ház „pozitívnak és produktívnak” minősítette Donald Trump amerikai elnök találkozóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében annyit közölt, hogy a két találkozó lezárult, további részleteket nem árult el.

Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanjahuval, azt megelőzően pedig egy órás megbeszélést folytatott Zelenszkijjel washingtoni idő szerint a délelőtti és déli órákban. Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete azt közölte, hogy Netanjahu elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről szeretne hallani Donald Trumptól.

Az amerikai elnök, az ukrán elnök és az izraeli miniszterelnök (amerikai idő szerint) délután részt vesz Lindsey Graham közelmúltban elhunyt republikánus szenátor gyászszertartásán a főváros Nemzeti Székesegyházában. A ceremónián az amerikai Kongresszus vezető politikusai és további külföldi vendégek is ott lesznek, köztük Alexander Stubb finn elnök.

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