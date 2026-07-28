Zelenszkijjel és Netanjahuval is tárgyalt Trump

Karoline Leavitt, az amerikai elnöki hivatal sajtótitkára internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében annyit közölt, hogy a két találkozó lezárult, további részleteket nem árult el.

Trump mintegy másfél órán keresztül tárgyalt hivatalában Netanjahuval, azt megelőzően pedig egy órás megbeszélést folytatott Zelenszkijjel washingtoni idő szerint a délelőtti és déli órákban. Előzőleg Zelenszkij arról számolt be, hogy elsősorban amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról beszéltek.

Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete azt közölte, hogy Netanjahu elsősorban az iráni háborúban tervezett következő amerikai lépésekről szeretne hallani Donald Trumptól.

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Az amerikai elnök, az ukrán elnök és az izraeli miniszterelnök (amerikai idő szerint) délután részt vesz Lindsey Graham közelmúltban elhunyt republikánus szenátor gyászszertartásán a főváros Nemzeti Székesegyházában. A ceremónián az amerikai Kongresszus vezető politikusai és további külföldi vendégek is ott lesznek, köztük Alexander Stubb finn elnök.